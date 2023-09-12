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教職員校內染登革熱要罰？ 南市教師反彈

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導
台南市政府防治登革熱，學校成為稽查重點，稽查人員不放過任何病媒蚊可能孳生的死角。圖／台南市衛生局提供
台南市政府防治登革熱，學校成為稽查重點，稽查人員不放過任何病媒蚊可能孳生的死角。圖／台南市衛生局提供

台南本土登革熱確診數昨天累計5760例，目前已300多名師生感染，市府日前行文各校指出「國中小教職員生感染登革熱，疫調確認在校內感染，要處分相關人員」引發反彈，也有教師投書本報批市府防疫不力找教師出氣。副市長葉澤山昨解釋，教職員染疫不會被處分，還可請5天假，由學校支付代課鐘點費。

葉澤山說，開學至今有5所國中小被查出陽性孳生源，但在形成感染源前都已清除，市府為此才行文各單位提醒孳清的重要性。

葉澤山說，無論是校園或住家查獲孳生源都會開單裁罰，標準一體適用，裁罰絕對不是目的，若落實孳清就不會有被罰的問題。

「請老師們放心，感染登革熱不會被處分！」葉澤山說，教職員都很努力孳清，或許是因為「非常積極」所以出現不實傳聞，但市府未曾表示對基層教職員祭出嚴懲，實屬誤傳。

南市一名校長認為，老師在家要防疫、到學校要落實孳清，難免壓力大，市府這一解釋可讓教職員工放心，不過若辦公室內有陽性孳生源而且又感染登革熱，要卸責也難，相信不會發生。

南市昨新增298例確診，疾管署副署長羅一鈞再度南下，與衛生局長蘇世斌至台南市立醫院視察急診室、感染科病房、加護病房等，因市立醫院6月至今收治217例確診患者，還有32例住院中、其中5例為重症；羅一鈞說，目前醫院量能還能負荷，仍應及早規畫醫療資源調度相關措施。

近期大雨後可能加劇登革熱疫情，國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集說，3日至9日病媒蚊密度監測比上周低，但登革熱發病潛伏期為3到14天，颱風是否導致病例增加要再觀察本周病例情形，當務之急大雨過後需要動員清理居家環境。

登革熱 病媒蚊

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