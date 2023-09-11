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南市府闢謠 校園查到孳生源非裁罰基層教職員

中央社／ 台南11日電

台南市政府教育局今天在永華市政中心召開校園登革熱防疫配套說明記者會，針對近日有傳言指市府把對基層教職員祭出嚴懲當成防疫手段，澄清稽查裁罰是針對家戶或單位負責人。

台南市副市長葉澤山在記者會中表示，各學校教職員這段時間都非常盡責執行孳清工作，校園視察已少見蚊子出現，但或許是因為「非常積極」，所以出現不實傳聞，例如有教師表示，「學校教職員工被當成防疫破口」、「市府把登革熱歸責於學校教師防疫不力，企圖透過懲處基層員工來轉移焦點」等。

葉澤山強調，市府並沒有針對學校基層教職員祭出嚴懲政策，實屬誤傳。

他進一步說明，從各級學校這個學期開學至今，共有5所國中小校園被查出有陽性孳生源，所幸在形成感染源前已清除，市府為此行文各單位，提醒孳清重要性，呼籲全體市民及各機關學校都要做好登革熱防治工作。

葉澤山表示，查獲陽性孳生源標準一體適用，無論是校園或住家，都會針對家戶或單位負責人開單裁罰，裁罰不是目的，而是不得已手段，期盼大家共同落實環境孳清，就不會有被罰問題，也可確保全體市民健康。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，開學後所有師生到校上課，如果校園內存在病媒蚊，將對師生健康帶來極大威脅，若不小心造成群聚傳染，無論家長或社會大眾都無法接受。

鄭新輝強調，教職員若感染登革熱不會被處分，反而有提供確診者發病後5天請假在家，並由學校協助調補課或課務派代支給代課鐘點費，最近台南經常下雨，各校教職員反覆執行孳清工作都很辛苦，但為了確保師生健康， 還是要持續努力。

登革熱 病媒蚊

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