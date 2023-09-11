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登革熱疫情嚴峻 蘇益仁：已非台南能負荷

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片

今年登革熱本土疫情一發不可收拾，病例數將突破六千例，至於是否超過二○一五年的三萬多例，前疾管局長蘇益仁說，「很難預測」，但每天病例數增加幾十例、幾百例速度，「確實有可能突破」。

蘇益仁認為，台南市病例數逾五千例，已非地方政府所能負荷，衛福部、環境部等中央單位須調派人力、物力全力投入防疫，才有機會控制疫情。

「登革熱疫情複雜，病例數迅速增加，造成醫療體系負擔，更影響觀光、旅遊」。蘇益仁說，以台南疫情嚴重的安南區來說，一天病例數約增六十多例，換算一周近四百名病人，每位病人住院五天，當地安南醫院就很難負荷；若全國一天增加二百多例病人，一周病例數逾上千人，是醫療體系的沉重負擔。

蘇益仁表示，台南市二○一五年爆發大規模登革熱疫情時，不少當地醫院急診室病床都掛上蚊帳，蔚為奇觀；因確診者帶有病毒，不適合返家休養，才能降低戶內群聚感染，如均住在醫院，醫療量能備受考驗。他強調，若疫情外溢到高雄，情況更嚴峻，整體疫情恐再向上攀升。流行病學界最擔心「登革熱本土化」，明年一、二月若仍有病例，台灣恐會一年四季籠罩在登革熱威脅。

登革熱 病媒蚊

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