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讓登革熱病媒蚊不孕 國衛院防疫添利器

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
國衛院媒蚊傳染病防治中心培養的斑蚊。記者劉學聖／攝影
國衛院媒蚊傳染病防治中心培養的斑蚊。記者劉學聖／攝影

台灣經歷多次登革熱疫情，八年前，本土登革熱病例多達四點三萬例，光是台南就多達二點二萬例，疫後隔年，政府委託國衛院於台南成立「國家蚊媒傳染病防治研究中心」（簡稱蚊媒中心），研究如何抑制登革熱。團隊成功培育帶有沃爾巴克氏菌的蚊子，讓病媒蚊不孕，減少登革熱疫情；國衛院持續進行研究，待後續與地方政府與國衛院研議是否釋放沃爾巴克氏菌蚊。

目前防堵登革熱最有效手段為清理孳生源，避免有積水容器讓病媒蚊孳生，但這得靠全民有意識努力，才能阻斷登革熱。

國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉韋良表示，沃爾巴克氏菌可抑制病媒蚊數量及影響病毒的表現，讓人類感染登革熱病例減少，而帶菌蚊防治法，可分為「抑制型」及「取代型」，兩者各有優缺點。

劉韋良說，會叮咬人類的蚊子僅有母蚊，抑制型是利用釋放帶有沃爾巴克氏菌公蚊，讓野外母蚊變成不孕，缺點是要一直釋出大量的帶菌公蚊成本高，優點則是，環境中的蚊子，透過抑制型防制法，數量逐漸減少，一般而言接受度較高。目前新加坡與美國就是採取「抑制型」防治法。

「取代型」是釋放帶菌的公蚊與母蚊，帶菌蚊可以抑制蚊子體內的登革病毒複製的速度，進而降低登革熱的傳播速率及減少人類感染的效果。

劉韋良說，取代型成本較低，釋放時間較短，六至八個月就可觀察成效，在澳洲、越南、印尼都有不錯效果，目前地方政府建議採用此方法。

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