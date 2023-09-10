登革熱症狀像新冠 高齡族群要警覺

登革熱疫情延燒，至今已累計廿四例重症、九人死亡，重症案例中年紀最小未滿十歲。疾管署針對二○一五年死亡案例分析，從發病到死亡平均僅六點四天，死亡案例中五成二未有「警示症狀」，今年登革熱發生在新冠疫情解封後，登革熱症狀又與新冠、流感相似，高齡、慢性病族群須提高警覺。

登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，主要是登革熱感染初期會發燒、頭痛、骨頭痛、關節痛、肌肉痛，後續開始沒胃口、起疹子、血小板下降等，一般民眾通常七天後症狀好轉，但若是高齡者、患有慢性疾病，發病到好轉恐需要一周以上。

台南醫院感染科主任洪元斌表示，登革熱初期症狀與新冠肺炎、流感類似，常常會被民眾忽略，臨床上則是透過「快篩」辨別，患者是登革熱，還是其他感染疾病。登革熱演變成重症前，會出現警示徵兆，如黏膜出血、腹痛、腹部壓痛、持續嘔吐、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等，但患者仍難在第一時間聯想到與登革熱相關。

據疾管署分析二○一五年死亡案例，有警示症狀者占三成九、無警示症狀者占半數以上達五成二。疾管署發言人曾淑慧表示，不是所有民眾都了解登革熱症狀，有些重症患者已嚴重嗜睡，卻認為是正常，即使身體不適赴醫院就醫，也未能及時表達自己有登革熱警示徵兆，該數據不能直接解釋，死亡患者感染登革熱後，並沒有出現警示症狀，更多是民眾可能未察覺。

高雄市立民生醫院副院長張科說，曾遇到一名七十多歲個案因肚子不舒服、「解黑便」來到急診，起初以為單純是腸胃道出血，後來經問診才發現住登革熱疫區。

個案在來急診前幾天曾出現發燒、頭痛、關節痛等症狀，未察覺可能是登革熱，入院檢查才發現是重症合併腸胃道出血，還有血小板低下，肋膜積水等症狀。