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埃及斑蚊都市化 台南、高雄易淪陷

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
杜武俊（右）說，埃及斑蚊、白線斑蚊習性為白天活動，因此若要以捕蚊燈捕捉，建議白天時可以放在客廳、房間等陰暗角落。記者沈能元／攝影
杜武俊（右）說，埃及斑蚊、白線斑蚊習性為白天活動，因此若要以捕蚊燈捕捉，建議白天時可以放在客廳、房間等陰暗角落。記者沈能元／攝影

台南、高雄兩處是全台最常爆發登革熱疫情的兩大行政區，每年的首例本土登革熱案例，不是台南就是高雄奪得。衛福部疾管署倡議清潔病媒蚊孳生源多年，台南與高雄仍難逃疫情爆發，疾管署分析，本土登革熱的發生，與病媒蚊的種類分布、人口密度以及氣候有著緊密關係，加上台南與高雄的都市環境特性，也讓登革熱爆發機率大增。

攤開過往登革熱病例分布，只要登革熱疫情發生，台南市及高雄市幾乎難逃。今年台南已累積五二五六例，高雄亦有二一五例，分居全台本土登革熱個案數縣市排名的第一、三名。

依照地理環境等條件，嘉義以南多為「埃及斑蚊」、嘉義以北則是「白線斑蚊」，埃及斑蚊的傳播能力較高、傳播速度快。高雄醫學大學感染內科主任林俊佑說，登革熱並不是特別挑上台南或高雄，而是埃及斑紋傳播速度快，加上人口多又密集，才使台南與高雄一旦有案例出現，登革熱就會快速蔓延。

台南與高雄都屬於高度建設的行政區，埃及斑蚊不同於白線斑蚊，相當適應「都市化」的社會，過去多項研究都發現，埃及斑蚊喜愛待在室內，可以在大樓的各個樓層的任一積水處都能留下足跡，順利產卵繁殖。林俊佑說，不少台南或高雄的登革熱染疫者，被叮咬的地點不是在工作處就是在住家。

疾管署發言人曾淑慧表示，預防登革熱最重要的仍是「清除病媒蚊孳生源」，屏東也是埃及斑蚊分布區，但今年的登革熱疫情並不嚴重，屏東每年都會分享防治登革熱的成果，關鍵就是消滅孳生源，特別是颱風過後，不管是衛生單位或是居民都有意識地清理積水容器，就能有效防堵疫情爆發或是擴大。

登革熱 病媒蚊

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