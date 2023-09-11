摩洛哥世紀強震 逾2000人罹難

摩洛哥中部地區阿特拉斯山脈八日晚上十一時十一分發生芮氏規模六點八強震。摩洛哥內政部九日說，地震至少已造成二○一五人死亡，二○五九人受傷，其中一千四百多人傷勢嚴重。專家表示死亡人數恐大幅上升。救援人員正全力找尋倖存者，國際搜救隊正待當局批准部署救援。

這場大地震是當地一個多世紀以來最強烈地震，震央位於偏遠且較窮困的豪茲省，距震央七十公里處是大城市馬拉喀什。數百公里外的卡薩布蘭加、拉巴特等地都有震感。

在社群媒體流傳的影片顯示，地震時馬拉喀什最大的尖塔搖晃，下方的人們轉身逃跑；城裡的其他地方，空氣中灰塵瀰漫，居民在近乎黑暗的狹窄小巷中捂著嘴，互相伸出援手。

當局九日上午警告說，當地還可能發生餘震，要求人們撤離家園。許多家庭於炎熱天候下，在露天廣場、公園和人行道上紮營過夜。

地震過後，馬拉喀什當地雜貨商塔基回家取毯子時，發現住家附近有多具屍體，他認出了一對母子，還有一名從大樓跳下身亡的男子。塔基說，他住的房子看來就像「有人拿一把大刀從角落切了開來」， 四堵牆已分開。

強震重創摩洛哥 圖／聯合報提供

摩洛哥國王穆罕默德六世已與內閣和軍事官員召開緊急會議，將部署增援部隊以支持震央附近的搜救人員。紅十字會與紅新月會國際聯合會主任霍爾特表示，震區幅員遼闊地形複雜，救援工作面臨挑戰。此外，部分偏遠地區只能靠直升機到達，清除路障所需的重型機械也很難在山區運輸通行。

美、英、法、德等國相繼表明將提供援助，兩年前與摩洛哥斷交的鄰國阿爾及利亞表示將提供援助，並同意開放領空，方便人道救援和醫療專機可以更快飛抵摩洛哥投入救災。

我外交部將捐款五十萬美元（約台幣一千六百萬元），協助摩國災後復原重建工作。外交部指出，強震發生後第一時間，已透過社群媒體表達慰問，指示我駐法國館處，向摩洛哥駐法使館及總領事館，表達關心及提供相關協助的意願。