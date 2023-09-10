死傷多在山區…搜救難 摩洛哥強震至少1037死

根據美國地質調查所（ＵＳＧＳ），北非國家摩洛哥八日深夜發生芮氏規模六點八強震，震源深度不到廿公里，是該區域逾一二○年來最大地震。美國有線電視新聞網引述摩洛哥內政部報導，至少造成一○三七人罹難、逾千人受傷。我外交部九日表示，經查暫無台僑或國人受影響，外館將持續了解後續發展。

ＵＳＧＳ指，地震發生在摩洛哥八日深夜十一點十一分（台灣九日清晨六點十一分），震央位於其西南部城市馬拉喀什西南方七十二公里的高阿特拉斯山區，震源深度僅十八點五公里，屬極淺地震。

路透等外媒九日報導，死傷者多位交通不便的山區，聯外道路又遭土石坍塌阻礙，拖慢搜救過程。災區居民也多住在極不耐震的建築物內。

根據摩洛哥政府，受震災影響的包括豪茲等六個省分和城市。鄰國葡萄牙及阿爾及利亞當局表示，兩國境內均感受到這起強震威力。

當地居民說，聯合國教科文組織列為世界遺產的馬拉喀什舊城區內部分建築物倒塌，許多建築外牆受損，也看到許多救護車進出，不常遭遇地震的當地居民如驚弓之鳥，整夜待在戶外難眠。當地電視台畫面顯示，有清真寺尖塔倒下來壓垮汽車。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，摩洛哥人在地震時手足無措。觀光旅遊勝地馬拉喀什約八十四萬名居民。ＵＳＧＳ表示，該區域出現如此規模的強震並不尋常。自一九○○年以來，這裡從未出現過芮氏規模六以上地震，至今只有過九起芮氏規模五以上。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）與世界銀行原定十月在馬拉喀什舉行年會。印度總理莫迪九日在廿國集團（Ｇ２０）高峰會開幕致詞時對震災表達慰問哀悼，美國總統拜登、英國首相蘇納克與歐盟理事會主席米歇爾等全球領袖已紛紛表達將伸出援手。