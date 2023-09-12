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G20峰會 拜登：陸按國際規則過得好 大家都好

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國總統拜登十日在越南河內表示，他在印度新德里廿國集團（G20）峰會上，與中國大陸總理李強舉行多個月以來最高層級會晤。拜登還說，他認為中國不會出兵攻打台灣來轉移國內經濟困境，而中國經濟困境部分是因國際大環境、房地產崩盤及國內政策所致。他也重申訪問越南加強美越關係，目的不是圍堵中國。

路透報導，李強代替中國國家主席習近平參加G20峰會，外界原沒指望拜登會與李強在峰會上對談，但不期而遇在峰會上很常見。

拜登表示，他的團隊和幕僚仍與「習近平的人和他的內閣」會面，而他本人與李強十日在印度見面。拜登說，與李強談到世局穩定及南半球局面沒有衝突。

「習忙得不可開交」

拜登在越南河內的記者會上誇耀美國經濟世上「最強」，他說，中國經濟成長趨緩，部分是全球經濟疲軟所致，中方政策也有關係，但他沒指明是哪些政策。

拜登說，中國經濟陷入「危機」，問題包括房地產爆雷、年輕人失業率高。他說，習近平經濟藍圖一大理念現在並不管用，「我對此並不樂見，但確實不管用」，但拜登並未細述，只說習「忙得不可開交」。

拜登表示，他不認為中國經濟陷入困境會導致出兵攻台，他說：「事實上，剛好相反，中國現在可能不具備過去那種能力。」他稱美國是無意撤出太平洋地區的太平洋強權，且他衷心希望搞好美中關係。

拜登還談到中方最近出招，想禁止政府官員、國營事業員工使用蘋果iPhone手機，不啻是想「改變貿易格局的一些規則」。

拜登也否認此行訪問越南加強雙邊合作目的是圍堵中國。他表示，美國不想傷害中國發展，不想讓美中經濟脫鉤，「如果中國過得好，按國際規則而過得好，對大家都更好」，他不打算做的便是把材料賣給中國，提升戰力，去造更多核武器；另外，美方不支持中國一些軍事活動，本地區大多數人並不認為那些活動是「正面發展」，「但我方不想傷害中國」。

G20峰會

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