印度成功舉辦G20 與西方歧異難化解

G20雖讓各國針對氣候變遷與俄烏戰爭都有達成共識，發表聯合聲明，但外媒分析，主辦國印度成功的背後仍凸顯西方國家與開發中國家的態度差異。尤其是歐洲國家對於負擔南方國家減碳有較多意見，開發中國家仍難拋棄化石燃料；而在俄烏戰爭議題上，印度也與中國不少意見交鋒。

能源負擔難談妥

根據《半島電視台》報導，印度總理莫迪此次主辦G20峰會相當成功，且在會場中喊出「一個地球、同屬一家、共享未來」的口號，印度也形塑自己為發展中國家的領頭羊，與西方交涉俄烏戰爭、氣候變遷、食物與能源危機等議題。

不過法國總統馬克宏在會場中提到，若要讓西方國家負擔開發中國家的氣候變遷費用，有點太超過。而G20雖然在有關氣候變遷的聯合聲明上，達成2030年減排量要低於2019年水準的43%，以及發展3倍再生能源的共識，但西方國家中，歐洲地區的國家對於負擔減碳費用有點感冒。

中、印激烈交鋒

為了讓已開發與開發中國家達成共識，各國將「排除化石燃料」的語句排除在聯合聲明外。《美聯社》提到，各方拉扯最多的就是有關俄烏戰爭的語句，最終版本是「全部國家」都應該避免使用武力或威脅的方式，索取他國領土與侵害他國領土主權完整，並沒有直接提到「俄羅斯」。

與會人士透露，有關「俄烏戰爭」的議題被擺到最後才討論，另外，印度雖與中國一樣沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但在G20的會議上卻有很多地方意見相左，包括減少碳排，以及對俄烏戰爭的用詞上，雙方代表都有激烈交鋒。該與會人士透露，中國在每項議題都靠攏俄羅斯。

成功塑造大國形象

但《半島》提到，從整體峰會的舉行成果來看，對於莫迪塑造自己大國領袖的形象仍是成功的，尤其印度將於明年進行國會選舉。

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