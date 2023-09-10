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非洲聯盟加入G20 中、印是推手

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
印度總理莫迪昨天在新德里舉行的20國集團（G20）峰會上表示，有55個成員國的非洲聯盟（African Union）已成為G20常任成員。（歐新社）
印度總理莫迪昨天在新德里舉行的20國集團（G20）峰會上表示，有55個成員國的非洲聯盟（African Union）已成為G20常任成員。（歐新社）

在國際列強均積極拉攏與非洲關係下，非洲聯盟（ＡＵ）九日正式加入廿國集團（Ｇ２０），成為常任成員。中國大陸和印度均扮演重要推手。中方九日晚間發布國務院總理李強出席Ｇ２０高峰會的新聞稿中也特意提及，與會領袖皆歡迎非盟加入。

路透報導，將非盟納入，將為因應當今全球挑戰帶來重大助益。東道主印度總理莫迪宣布後，非盟提升至與歐盟同等地位。

擁有五十五個成員國，國內生產毛額規模共達三兆美元（台幣約九十七兆元），人口約十四億人的非盟僅為Ｇ２０受邀國際組織地位，非盟國家中，僅南非為Ｇ２０成員，但自二○一○年起，非盟主席就定期受邀參加Ｇ２０會議，近年隨著中、美國、法國等國陸續表態支持，正式加入的呼聲亦日益高漲。

中國觀察者網和環球時報報導，中國一直積極發展與非洲關係，包括推動一帶一路倡議、打造中非合作論壇平台，耗費數百億美元提供援助和免除債務等。去年十二月印度首度擔任Ｇ２０輪值主席國後，也積極將新德里打造為開發中國家代言人。

去年八月時任中國國務委員兼外長王毅在中非合作論壇中表態，中方支持非盟加入Ｇ２０，同年十一月在印尼峇里島Ｇ２０峰會中，南非正式宣布推動非盟加入，習近平當時隨即公開表達支持，並在八月出席南非金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會時重申此事。中國外交部發言人毛寧七日強調，中國是第一個明確表態支持非盟加入Ｇ２０的國家。

G20峰會 非洲 印度

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