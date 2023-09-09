將放棄G20？習近平無理由缺席 美官員：大陸恐轉向金磚國家

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G20峰會在印度新德里舉行。（路透）
G20峰會在印度新德里舉行。（路透）

美國表示，多國計劃在中東和南亞地區擴建鐵路和港口，歐盟也將參與其中。在新德里舉行的G20峰會期間，美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）表示：「我們認為將這些關鍵地區連接起來是一個巨大的機會。」據信，歐盟、印度、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、美國以及其他G20夥伴國家將簽署一份相關意向書。目前尚未透露有關投資規模的詳細訊息。

項目宣布之時，正值美國總統拜登試圖抗衡中國的「一帶一路」。多年來，中國在這個新絲綢之路投入數千億美元，旨在打造一條連接多個國家，包括東歐國家的新路線。歐盟指責北京通過這個項目致貧困國家欠下巨債而對中國產生依賴。費納表示，如今的計劃將惠及相關地區低收入和中等收入國家，並使中東在全球貿易中發揮重要作用。該項目計劃通過鐵路連接中東國家，通過港口與印度相連。據美國方面稱，這還將促進能源和貿易交流，減少運輸時間、成本和燃料消耗。

根據路透社查閱的G20峰會宣言草案，各成員國代表未能就有關烏克蘭戰爭的措辭達成一致。俄羅斯由外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫代表出席會議，他表示，除非宣言反映出莫斯科在烏克蘭和其他危機問題上的立場，否則他將阻止最終宣言的通過。

白宮一位官員表示，拜登將在峰會上敦促主要國家採取更多氣候行動，因為對減排問題缺乏共識的擔憂正在加劇。G20國家佔全球碳排放的80%。

印度總理莫迪在峰會的開幕致辭中表示，在成員國的同意下，邀請非洲聯盟成為G20常任成員。莫迪試圖將印度打造成為全球發展中國家的主導角色，因此擁有55個成員國的非洲聯盟的加入對他來說是一次重要的外交成功。在此之前，歐洲聯盟是唯一一個作為G20成員的地區組織。

美國總統拜登進一步加強了與印度的關系。在抵達印度後不久，這位80歲的美國總統就與莫迪舉行了會面。這次會晤是在G20峰會正式開始的前夕舉行的，不過兩人隨後並沒有接受媒體的採訪。一位美國政府代表透露表示，這兩位領導人之間存在著「不容否認的親近」和「信任」。他說：「我相信，在21世紀，美國最重要的雙邊關係將是與印度的關係。」

中國國家主席習近平決定不參加本次峰會，而派遣國務院總理李強作為代表。拜登上周表示，他對習近平缺席感到失望。俄羅斯總統普亭也缺席會議。在莫斯科與西方國家因烏克蘭問題關係緊張下，普京雖然曾表示會在線參加，但克里姆林宮9月7日表示，普亭連視訊會議都不會參與。

美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏等多國政要親自出席。之前外界一度關注本次G20峰會是否能夠上演習拜會。美國副國家安全顧問費納接受媒體採訪時說：「中國政府有責任解釋其領導人會或不會參加會議的原因。」他還猜測稱，中國可能會放棄G20，轉向像金磚國家這樣的集團，中國在金磚國家中佔主導地位。

（路透社，法新社，德新社等）

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