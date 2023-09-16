大直建案損鄰案 北市首納第3方鑑定
北市大直塌陷案凸顯損鄰規則有「球員兼裁判」爭議，台北市長蔣萬安昨宣布修改規則，第一時間損鄰的公安疑慮判斷，增加都發局和第三方技師會勘，如果住戶不服鄰損認定結果，可要求第三方鑑定，費用由建商支付，成為全國納入立法先例，新制即刻上路。
塌陷案發生迄今逾一周，住戶反映曾多次陳情，但都發局的公文卻稱無危害公共安全，事發後，北市建築施工損鄰事件爭議處理規則同意有鄰損及工地安全糾紛時，只由建商的監造人和技師做安全認定，引發爭議。
建管處昨天委請土木、結構、建築師三大公會，從昨天至17日分時段勘查「基泰大直」建案造成損鄰情形，預計175戶要逐屋勘查。蔣萬安昨勘災時指出，將修正損鄰事件爭議處理規則，當住戶申請損鄰鑑定，現行只有起造、承造及監造人勘查，之後要增加由都發局及第三方專業技師會同現勘及複核。
建管處表示，會勘鄰損、鑑定責任時，除建案的建築師、專任技師外，增加由建管處指派的第三方專業公會會同勘查，並限縮公共安全判定時限從14天大幅縮短至3天，要由第三方專業公會複核才同意全案備查。
建管處表示，如果住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用目前規定由住戶支付，若鑑定結果須由建商負責，才由建商支付，往後一律由建商先行負擔，若非施工造成的損害，鑑定費仍由住戶負擔；而經專業判定有公安疑慮遭勒令停工的不良廠商，將會上網公告周知。
其他縣市是否跟進？新北工務局表示，已邀專業公會討論修法中，研議由第三方專業公會協助判斷勘查及鑑定結果，也會公布不良廠商資訊。
北市土木技師公會副理事長蘇模原表示，第三方專業單位認定是集眾人力量把關，盼能減少災害發生。
民進黨議員許淑華說，在損鄰初評時，就應該讓住戶能指定公正第三方，趕快查找出問題。民眾黨議員陳宥丞表示，誰來指定第三方鑑定單位並未說明，實務上居民不信任建商指定的單位，要說清楚才能真正避免球員兼裁判。
國民黨議員柳采葳說，這次的修正立意良善也符合市民需求，但仍要求監造方監測管理項目達到警戒值或超過設計容許值，就要通報市府，讓資訊公開透明。
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