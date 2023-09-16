新聞眼／杜絕營建亂象 修法應一次到位

台北基泰大直坍塌案引發各界討論。圖／本報資料照片 北市大直塌陷案震撼全國，市長蔣萬安昨宣布納入第三方鑑定損鄰，成為全國入法首例，也是改變營造法規缺陷的第一步，但諸多法規仍有待改善，翻遍法規，目前連工地的監測報告都無法要求建商提供，導致釀災的基泰至少4次該停工而未停工，要改變營建亂象，中央、地方都要加把勁。

5月以來，北市天坑事件連環爆，大直坍塌案影響最是嚴重，救災安置同時，建商、市府難逃外界點名究責，首先被詬病的問題，就是台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則，規則不完備使建商合法成了「球員兼裁判」，也讓住戶權益難以伸張，如今北市案發不到10天就發布修訂方向，第一步踏得雷厲風行。

但基泰大直的監測報告早已顯示停工，現行建築法與營造法卻均無規定相關報告要提供建管處備查，就算數據異常也沒人把關，連這次事故已造成民房嚴重塌陷，市府官員第一時間要求基泰出具，卻因無法可循，也只能眼睜睜看著基泰拖延，成了「建商若不給，政府也沒轍」怪現象。

至於地下層開挖深度達12公尺須審查結構，「基泰大直」11.95公尺符合北市規定，建商看似在合法範圍內施作，但業界都知道，少這5公分，能免於公家機關的層層查核，誰又會多個5公分自找麻煩，真正該探討的問題是，不管深度為何，政府都應該全面審查所有施工計畫，甚至入法要求。

政府目前訂定行政相關法令確實沒強制力，不完備的法只會讓建商無所忌憚，直到出事再由司法介入。諷刺的是，政府總要在災害發生，甚至出人命後，才會正視法規不完善，難道每次修法前提都建立在意外之上？政府應趕快建立完整制度，修法一次到位，不要像擠牙膏慢慢來，才能避免下一場災禍。

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