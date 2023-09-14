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基泰大直工安單日聲量近10萬！北市府聲請假扣押遭駁回 網友關注賠償

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

台北市政府對基泰建設向台北地院聲請首波假扣押6,195萬餘元，遭到法院裁定駁回聲請。對此，議員陳怡君13日受訪表示，還是會向法院陳情，盼不要再做二次駁回，「這樣真的傷害居民的心。」蔣萬安表示，法務局長12日已經說明，會尊重北院裁定，並與律師團隊再研議是否提出抗告。蔣萬安強調雖尊重北院決定，但該做的一定會做，為災民爭取任何的權益。此外，北市都發局13日晚間召開說明會，跟受災戶當面協調安置補助方案。

基泰大直樓倒北市府令停工 王鴻薇收政治獻金遭疑門神

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/06～2023/09/12）統計調查，基泰大直工安近一週網路聲量最高點出現在9月8日，共9萬3,997筆。當天台北市政府令基泰建設全面停工，蔣萬安強調會要求建設公司負起一切責任，未負起責任前，休想在台北市動任何一個案子。對此，有網友留言，「真的應該要這樣」、「市長硬起來」。多名政治人物遭爆收取基泰政治獻金，包含議員簡舒培、議員王閔生、立委王鴻薇等人，其中立委王鴻薇共收30萬元，遭外界質疑沒有為住戶站出來講話。對此，王鴻薇回應，她並沒有減少監督責任。

image source：台北市政府提供

北市府對基泰聲請假扣押 網友關注後續賠償事宜

聲量第二高點出現出現在9月9日，共4萬3,005筆。為防止基泰建設脫產，北市府遞狀對基泰聲請假扣押，金額包含受災戶安置、市府財產損失等，金額為6,195萬餘元。對此，有網友表示「魄力拿出來」、「速度真的超快」；但也有人認為「真會演」。

聲量第三高點出現出現在9月10日，共3萬1,973筆。基泰建設神隱3日後召開重訊開記者會，董事長陳世銘請辭後即離開記者會，由總經理馮先勉向大眾說明。馮先勉澄清基泰絕無門神，公司存款尚有38億不影響財務調度以及與北市府達「3共識」，提供受災戶1億救災金、3年房租、重建計畫。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月06日至2023年09月12日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『基泰大直工安』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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