聽新聞
test
0:00 / 0:00
大直翻版？ 大同區某都更案旁18戶柱子傾斜牆龜裂
台北市大直民宅坍塌，浮現連鎖效應，時代力量立委陳椒華昨指控北市重慶北路3段的某危老都更建案，因為粗暴施工造成嚴重鄰損，台北市建管處也未對建商開罰、列管或勒令停工，恐成基泰大直案翻版。基隆停車停車場工地距民宅僅半公尺，宣布停建。
陳椒華指出，基泰大直建案工程造成嚴重鄰損絕非個案，大同區某危老都更建案因施工造成18戶嚴重鄰損，包括柱子傾斜、內外牆面龜裂、地板隆起傾斜、門框變形、瓦斯表跳脫等，受損戶向工地反映卻遭嗆聲「震壞乾脆一起都更」，建商非但未拿出誠意改善，北市建管處也未對建商開罰或勒令停工。
鄰民宅 基隆「停六」喊卡
無獨有偶，基隆市府也因考量祥豐街「停六立體停車場」也喊停，將改採都更開發。市府發言人余治明說，台北發生民房下陷案，市府發現停六停車場工地距離民宅最近僅有50公分，如造成民宅結構問題，社會成本難以彌補，終止計畫。
基隆市議員藍敏煌說，大直案震驚社會，受害者慘況國人感同身受，大家都不希望大直的民宅坍塌在基隆發生，他支持市府改變計畫。
如今只要是建案工地附近有人行道龜裂等風吹草動，都會引發民眾擔憂，北市市議員何孟樺表示，北市的損鄰鑑定規則應檢討，短期內也應主動檢視全台北730多處已開挖、未開挖工地，避免恐慌擴大。
大直民宅傾斜案 新聞整理包
▪【災民安置】超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間
▪【倒塌元凶】大直民宅塌陷…土質鬆軟是元兇！專家點出「雙北這兩區」也是
▪【總經理神隱】基泰總經理放鳥市府、拒接川伯電話 李四川：最嚴重譴責
▪【提告基泰】大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言