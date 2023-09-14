大直翻版？ 大同區某都更案旁18戶柱子傾斜牆龜裂

時代力量立委陳椒華（中）昨在立法院舉行「受損戶質疑北市府不只包庇基泰！還聯手強迫老社區都更？」記者會，居民質疑該建案和近日基泰大直案一樣，是市府包庇建商，漠視鄰損事實。記者黃義書／攝影 台北市大直民宅坍塌，浮現連鎖效應，時代力量立委陳椒華昨指控北市重慶北路3段的某危老都更建案，因為粗暴施工造成嚴重鄰損，台北市建管處也未對建商開罰、列管或勒令停工，恐成基泰大直案翻版。基隆停車停車場工地距民宅僅半公尺，宣布停建。

陳椒華指出，基泰大直建案工程造成嚴重鄰損絕非個案，大同區某危老都更建案因施工造成18戶嚴重鄰損，包括柱子傾斜、內外牆面龜裂、地板隆起傾斜、門框變形、瓦斯表跳脫等，受損戶向工地反映卻遭嗆聲「震壞乾脆一起都更」，建商非但未拿出誠意改善，北市建管處也未對建商開罰或勒令停工。

鄰民宅 基隆「停六」喊卡

無獨有偶，基隆市府也因考量祥豐街「停六立體停車場」也喊停，將改採都更開發。市府發言人余治明說，台北發生民房下陷案，市府發現停六停車場工地距離民宅最近僅有50公分，如造成民宅結構問題，社會成本難以彌補，終止計畫。

基隆市議員藍敏煌說，大直案震驚社會，受害者慘況國人感同身受，大家都不希望大直的民宅坍塌在基隆發生，他支持市府改變計畫。

如今只要是建案工地附近有人行道龜裂等風吹草動，都會引發民眾擔憂，北市市議員何孟樺表示，北市的損鄰鑑定規則應檢討，短期內也應主動檢視全台北730多處已開挖、未開挖工地，避免恐慌擴大。

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