基泰鄰損善後 災戶決定重建方案

台北市府昨晚舉辦「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，受災戶述說要求，市長蔣萬安（圖前右二）聆聽回應。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安昨晚和基泰大直建案的受災坍塌戶開說明會，討論安置等善後事宜，蔣透露三大技師公會對基泰大直工地監測資料已完成鑑定，確認工地疏失造成建物塌陷，將把營造商福益營造及建築師王德生移送懲戒。

基泰大直傳出事發前44天監測數值已逾警戒值，基泰未積極處置，廉政署昨以證人身分約談基泰一名副理與福益營造工地主任。

有住戶反映財損補助金目前一次領6個月，希望改為領1年。蔣萬安承諾會研究，最晚9月20日讓住戶領到。北院昨再駁回市府第2波假扣押聲請，市府將研議是否抗告。

北市府昨晚由蔣萬安、副市長李四川和都發局長王玉芬和災民開說明會，會前蔣受訪時宣示，「市府會做市民後盾，一定跟大家站在一起。」對民進黨北市議員顏若芳、林延鳳向監察院舉發北市府瀆職，蔣說，政風及檢調已介入，有違法事證就依法究辦，絕不護短。

蔣萬安說，三大技師公會已做出工地監測資料的鑑定報告，結論一致，認定基泰工地沒有因應監測系統示警做出實際改善作為，造成建物塌陷等災害，將把福益營造及王德生移送懲戒；福益登記在新北，相關工程人員依營造業法處置；王登記在北市，依違反建築法移送。

有人指7月如果市府勒令停工就不會有事，要求北市府負責，點名蔣萬安道歉。有住戶嗆，「基泰退到第二線，誰在第一線？如果市府在第一線，就拿出第一線的樣子給我們看。」有住戶說，很難理解有些人一定要跟基泰合建，基泰加害災民，怎還問要不要嫁給他？合建會很可怕，建商故意把房子搞倒就一起合建，如成慣例未來會是全國性的災難。

非塌陷棟的儒林園社區郭姓住戶也在座談中表示，社區100戶已有82戶願公辦都更，多數鄰房鑑定可住，不過家裡裂縫愈來愈大，卻得不到基泰或市府的關愛。

蔣萬安向受災戶說「不好意思」，大家關心安置，市府盡可能提供選項滿足需求，除租金補貼，也提供南港基河三期中繼宅、台北橋聯開宅開放承租，有住戶因孩子就學希望住在大直，市府理解並會持續盤點，讓工作、就學、交通便利。蔣並裁示逐字記錄住戶意見，3天內研議回應；並由都發局成立安置小組，法務局成立財損評估小組單一窗口服務，讓住戶決定未來重建方案。

台北市府昨晚舉辦「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，受災戶述說要求。記者林澔一／攝影

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