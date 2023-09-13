快訊

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎「寶島內戰」第二局退賽 送許玟琪晉級16強

總統大選最新民調出爐 民眾最希望、最不希望當選的都是「他」

遭舉發瀆職釀大直街民宅下陷 北市：已徹查有無違失

中央社／ 台北13日電

北市「基泰大直」建案施工不當，造成周邊許多住戶房屋塌陷。 圖／聯合報系資料照
北市「基泰大直」建案施工不當，造成周邊許多住戶房屋塌陷。 圖／聯合報系資料照

台北大直街民宅下陷案，市議員舉發市府瀆職，包含接獲鄰損通報才拿到工地監測數據。市府今天表示，已要求相關局處啟動修法作業，釐清徹查是否有違失，依法辦理。

基泰建設在台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致鄰近民宅7日晚間嚴重傾斜，25戶成為嚴重受災戶。民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳今天到監察院舉發台北市政府瀆職。

顏若芳指出，基泰建設須擔負全責理所當然，但北市府不應置身事外，「基泰大直」工地自2月起陸續出現工地監測數值異常需停工，而北市建築管理工程處4月接獲鄰損通報，卻只看基泰建築師提供資料，質疑是替建商背書。

她說，北市府接獲大直街損鄰陳情時，若願意調工地監測數據，就能發現達勒令停工標準，就可避免憾事發生，但市府卻相信建商提出報告，認為屋損非施工造成，也無危害公安疑慮。

北市府發言人殷瑋回應，針對沿襲現行法規及制度，市長蔣萬安已要求相關局處立即檢討並啟動修訂作業，並釐清及徹查相關局處是否違失，依法辦理，不護短。

另方面，針對議員及外界質疑市府接獲陳情卻沒進一步調閱工地監測數據，建管處表示，依內政部頒訂「建築物基礎構造設計規範」規定，安全監測是由承造人下游專業監測廠商監測出具報告，交由承造人作為施工依據，屬專業技術項目；基於行政技術分立，並無抽查或提送報告給市府的相關規定。

建管處則表示，因大直街民宅下陷案，已規劃針對全市開挖工地，每月抽查且頻率加重，並委託建築、結構、土木及大地技師公會協助，要求工地提供監測數據及開挖擋土圖說供審閱，若檢查發現有數字異常等狀況，會依技師建議，要求工地停工處理相關狀況。

大直民宅傾斜 基泰建設

延伸閱讀

影／基泰大直案 北市議員赴監院舉發市府失職「要求蔣萬安道歉」

大直民宅塌陷案 綠議員下午赴監察院舉發北市政府瀆職

相關新聞

遭舉發瀆職釀大直街民宅下陷 北市：已徹查有無違失

台北大直街民宅下陷案，市議員舉發市府瀆職，包含接獲鄰損通報才拿到工地監測數據。市府今天表示，已要求相關局處啟動修法作業，...

基泰12日才匯1億元給北市府 卻成法院11日駁回假扣押理由

基泰建設建案「基泰大直」因施工不當，造成鄰近民宅嚴重受損，台北市政府法務局日前聲請首波假扣押6195萬9982元，法院前...

大直坍塌案部分住戶陸續返家 北市三大公會3天鑑定鄰損

北市大直坍塌案事發迄今，其中大直街94巷1弄1、3、5、7、9號建築物共25戶，這兩天陸續返家取物。北市建管處今表示，該...

影／基泰大直案 北市議員赴監院舉發市府失職「要求蔣萬安道歉」

台北巿議顏若芳、林延鳳下午前往監察院陳情，就基泰建設施工不當，導致大直街居民房屋倒塌事件，舉發台北市政府失職瀆職，期待監...

基泰大直民宅坍塌 炒房大戶「帥過頭」曝只有2種結局網全跪了

台北市「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷、道路嚴重毀損。有網友指出，炒房大戶「帥過頭」黃家進日前針對大直事件做出評論，直言最終只會有兩種結果，「一個就是基泰蓋」、「一個就是不要蓋」，引發熱議。

大直民宅塌陷案 綠議員下午赴監察院舉發北市政府瀆職

大直民宅塌陷案引發社會關注。台北市議員顏若芳指出，基泰建設必須擔負起全責是理所當然，但北市府也不應置身事外，一樣責無旁貸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦