遭舉發瀆職釀大直街民宅下陷 北市：已徹查有無違失

北市「基泰大直」建案施工不當，造成周邊許多住戶房屋塌陷。 圖／聯合報系資料照

台北大直街民宅下陷案，市議員舉發市府瀆職，包含接獲鄰損通報才拿到工地監測數據。市府今天表示，已要求相關局處啟動修法作業，釐清徹查是否有違失，依法辦理。

基泰建設在台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致鄰近民宅7日晚間嚴重傾斜，25戶成為嚴重受災戶。民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳今天到監察院舉發台北市政府瀆職。

顏若芳指出，基泰建設須擔負全責理所當然，但北市府不應置身事外，「基泰大直」工地自2月起陸續出現工地監測數值異常需停工，而北市建築管理工程處4月接獲鄰損通報，卻只看基泰建築師提供資料，質疑是替建商背書。

她說，北市府接獲大直街損鄰陳情時，若願意調工地監測數據，就能發現達勒令停工標準，就可避免憾事發生，但市府卻相信建商提出報告，認為屋損非施工造成，也無危害公安疑慮。

北市府發言人殷瑋回應，針對沿襲現行法規及制度，市長蔣萬安已要求相關局處立即檢討並啟動修訂作業，並釐清及徹查相關局處是否違失，依法辦理，不護短。

另方面，針對議員及外界質疑市府接獲陳情卻沒進一步調閱工地監測數據，建管處表示，依內政部頒訂「建築物基礎構造設計規範」規定，安全監測是由承造人下游專業監測廠商監測出具報告，交由承造人作為施工依據，屬專業技術項目；基於行政技術分立，並無抽查或提送報告給市府的相關規定。

建管處則表示，因大直街民宅下陷案，已規劃針對全市開挖工地，每月抽查且頻率加重，並委託建築、結構、土木及大地技師公會協助，要求工地提供監測數據及開挖擋土圖說供審閱，若檢查發現有數字異常等狀況，會依技師建議，要求工地停工處理相關狀況。

udn討論區