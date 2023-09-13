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首波假扣押6千餘萬元遭駁回 北院：北巿府可提抗告

中央社／ 台北13日電

台北巿政府針對基泰建設的「基泰大直」施工意外，聲請首波假扣押近6200萬元遭駁回。台北地院今天表示，台北巿政府不服裁定的話，可以提起抗告，目前還沒有收到抗告狀。

台北市法務局昨天表示，市府9日針對基泰建設的「基泰大直」施工意外，向台北地院聲請首波假扣押新台幣6195萬多元，台北地方法院裁定駁回，駁回理由認為基泰建設是上市公司，其資本總額為50億元，基泰建設10日表達已願提撥1億元信託支應救災。

台北地方法院今天下午召開記者會，副發言人林鈺琅表示，假扣押是保全債權執行的制度，債權人要聲請假扣押債務人的財產時，必須要先釋明假扣押請求及原因，「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」的情形存在，如債務人浪費財產、增加負擔，或是就其財產為不利益處分的脫產行為，將成為無資力狀態，或者債務人有逃匿的情形。

林鈺琅指出，依照台北巿政府聲請假扣押的說明，以及卷附的資產負債表可見，基泰建設應該還有資產，所以承辦司法事務官審酌結果，尚難認定基泰建設有無資力或有隱匿財產等脫產情形，因而駁回台北巿政府的假扣押聲請。如果台北巿政府不服裁定的話，可以提起抗告。目前還沒有收到北巿府的抗告狀。

媒體詢問，關於本件假扣押裁定，北院11日表示，不公開裁定結果及理由，為何今天召開記者會說明。

林鈺琅回應，因為台北巿政府透過媒體刊載請求法院公開說明，且本件為矚目案件；確實假扣押程序及執行程序都是有保密性存在，所以今天回答內容有限，均是之前媒體已報導過，都是公開的資訊。

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