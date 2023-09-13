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基泰大直民宅坍塌 炒房大戶「帥過頭」曝只有2種結局網全跪了

聯合新聞網／ 綜合報導

北市「基泰大直」建案施工不當，造成周邊許多住戶房屋塌陷。 圖／聯合報系資料照
北市「基泰大直」建案施工不當，造成周邊許多住戶房屋塌陷。 圖／聯合報系資料照

台北市「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷、道路嚴重毀損。有網友指出，炒房大戶「帥過頭」黃家進日前針對大直事件做出評論，直言最終只會有兩種結果，「一個就是基泰蓋」、「一個就是不要蓋」，引發熱議。

原PO在PTT以「帥過頭：大直事件最終只會有兩種可能？」為題，指出本名黃家進的炒房大戶「帥過頭」預言大直事件最後只會有兩種可能，一種是交由基泰建設拆除重建，再不然就是不要蓋房子。雖然傳聞指出有的災民想找華固建設蓋房子，也有的災民想找國泰建設幫忙，但是其他建商不太可能給出優於基泰的條件。

再來就是「帥過頭」認為倘若災民想找基泰直接賠錢，也是不太實際的想法，「因為房屋殘值可能已變0，有價值的是土地」。原PO表示，這也就是為何基泰建設總經理馮先勉會對外宣稱「北市府要求基泰退居第二線」，還說「除非市府要我們做，受災戶要我們做，否則絕不做，不然大家覺得我們趁火打劫」，因此好奇「帥過頭」對這起事件的評論是否中肯。

許多網友認同表示，「真的就這樣啊！繼續吵就遙遙無期」、「建商就講好了，真要重建只能基泰」、「其他建商又沒有欠你，幹嘛給你這麼好的」、「直接重建真的是最優解」、「現在就兩個選擇，一個災民妥協建商迅速幫你處理；一個災民抗爭，然後拖到天荒地老」、「所以都更才會拖老半天，意見超多」、「基泰蓋才是負責的處理方式」、「事實上就是這樣，受災戶要見好就收」、「就算你知道基泰會賺錢你也是要跟他們蓋，不然那塊地等於廢了」。

另外有網友分析，「找其他建商還會趁機凹你一筆，畢竟其他建商沒有義務要以優渥條件幫你蓋」、「找其他建商不就是一般都更嗎？」、「別傻了！人家華固、國泰也不會想接這爛攤子，他們又沒有社會責任」、「其他建商也不會接啦！同業默契」、「沒有利潤，別的建商也不會有興趣的」、「老百姓就吞了吧！要求那麼多，人家財團要來處理幫你蓋新的就要謝天謝地了，沒本事要怎麼跟財團鬥，反正沒地方住的是你們」。

大直民宅傾斜 基泰建設

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