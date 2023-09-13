快訊

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

比送肉粽恐怖！75隻100kg巨鱷塞滿巷弄逛大街 當地政府急勸民眾別出門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳怡君反映大直案雙號住宅龜裂下陷 籲北市府先拍照蒐證

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市中山區大直民宅下沉案，台北市議員陳怡君今早受訪表示，昨晚有進入雙號住宅查看，確實有持續龜裂及下陷狀況，難保一旁工地復工後會如何發展，持續說服部分住戶公開資料的同時，市府也該持續蒐證、拍照記錄，以釐清責任。

她說，附近民宅尤其是雙數號的牆壁、建築結構有龜裂，甚至有下陷情形，希望市府相關單位、技師公會能先拍照作為資料蒐證依據，盡可能保存房屋現況才能與日後對照。

她盤點雙數號住宅狀況，像是下陷前三小時才修好的門，就在昨日返家後，依然無法正常開關門，門卡住的狀況甚至比之前更嚴重；家裡牆壁裂開，導致家中牆壁透風嚴重，擔心房屋結構，以及家中地磚裂縫更深、更長，往室內的樓梯更明顯下降，雖然結構技師公會表示沒有安全問題，但仍感到憂慮。

不過，陳怡君也坦言，現階段住戶意見分歧，擔心資料公開後會造成恐慌或影響房價，支持方則認為，當初下沉的住戶也是從小裂縫開始，演變成嚴重工安意外，如果不公開，恐變成下沉案2.0版本，她也會持續說服住戶。

今早開放第三波住戶回家取物。記者邱書昱／攝影
今早開放第三波住戶回家取物。記者邱書昱／攝影
雙數號住宅牆壁裂開，導致家中牆壁透風嚴重。圖／台北市議員陳怡君提供
雙數號住宅牆壁裂開，導致家中牆壁透風嚴重。圖／台北市議員陳怡君提供

大直民宅傾斜 基泰建設 議員 大直 北市 工安

延伸閱讀

基泰大直案…廉政署簽分「廉立」案號偵辦 北市政風查相關過程

市政顧問有基泰門神？蔣萬安：若有違法事證一定究辦

動了！基泰大直施工導致鄰房毀損案 北檢指揮廉政署偵辦

基泰安插市政顧問當「門神」？ 李四川否認：這對市府同仁不公平

相關新聞

大直塌陷民宅何時拆？ 北市都發局：無預計時程

大直民宅塌陷案進入第6天，住戶第3輪取物可在今天完成。至於何時可以拆除民宅？北市都發局長王玉芬今受訪時透露，已經初步開始...

新聞幕後／基泰老總流下鱷魚眼淚 災民被分化成「市府派VS基泰派」

台北市大直塌陷案震撼全國，造成逾400名災民流離失所，釀災的基泰建設嘴上強調「不趁火打劫」，卻不斷跟住戶談合建，還各種推...

對基泰假扣押遭駁回 蔣萬安：一定會為替災民爭取權益

台北市政府日前針對基泰建設大直公安意外，向台北地方法院聲請6195萬9982元假扣押，北院昨晚駁回聲請，北市府表示尊重北...

基泰假扣押遭駁回 陳怡君盼勿再駁回「傷害居民的心」

台北市政府對基泰建設向台北地院聲請首波假扣押近6200萬元，遭到法院裁定駁回聲請。對此，台北市議員陳怡君今早受訪表示，還...

陳怡君反映大直案雙號住宅龜裂下陷 籲北市府先拍照蒐證

台北市中山區大直民宅下沉案，台北市議員陳怡君今早受訪表示，昨晚有進入雙號住宅查看，確實有持續龜裂及下陷狀況，難保一旁工地...

你家地基穩嗎？輸入門牌就能查！「高風險區」這幾區上榜…地質最好縣市曝光

台北市中山區「基泰大直」建案因施工不良，導致連續壁斷裂，造成附近民宅坍塌，基泰建設(前)董事長陳世銘也稱是「40多年從沒發生這麼重大工安事件。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦