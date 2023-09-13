陳怡君反映大直案雙號住宅龜裂下陷 籲北市府先拍照蒐證

台北市中山區大直民宅下沉案，台北市議員陳怡君今早受訪表示，昨晚有進入雙號住宅查看，確實有持續龜裂及下陷狀況，難保一旁工地復工後會如何發展，持續說服部分住戶公開資料的同時，市府也該持續蒐證、拍照記錄，以釐清責任。

她說，附近民宅尤其是雙數號的牆壁、建築結構有龜裂，甚至有下陷情形，希望市府相關單位、技師公會能先拍照作為資料蒐證依據，盡可能保存房屋現況才能與日後對照。

她盤點雙數號住宅狀況，像是下陷前三小時才修好的門，就在昨日返家後，依然無法正常開關門，門卡住的狀況甚至比之前更嚴重；家裡牆壁裂開，導致家中牆壁透風嚴重，擔心房屋結構，以及家中地磚裂縫更深、更長，往室內的樓梯更明顯下降，雖然結構技師公會表示沒有安全問題，但仍感到憂慮。

不過，陳怡君也坦言，現階段住戶意見分歧，擔心資料公開後會造成恐慌或影響房價，支持方則認為，當初下沉的住戶也是從小裂縫開始，演變成嚴重工安意外，如果不公開，恐變成下沉案2.0版本，她也會持續說服住戶。

今早開放第三波住戶回家取物。記者邱書昱／攝影 雙數號住宅牆壁裂開，導致家中牆壁透風嚴重。圖／台北市議員陳怡君提供

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