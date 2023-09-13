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大直工安引爆「住」的危機 台灣騎樓文化對長輩超不友善？18日論壇公布調查提解方

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：freepik

文／陳泱泱

根據國發會統計，台灣即將在2025年進入超高齡化社會，人口紅利結束的時間點將落在2028年，甚至不到50年時間，45至64歲的中高齡工作者就會占台灣整體工作人口的一半。正因此，衛福部自今年起推動「因應超高齡社會對策方案」，要結合政府各部會及地方的行政能量，目標建構共融自主的高齡社會。

清查住家逃生設備、騎樓通行　對長者不夠友善

銀髮族在社會上究竟需要哪些友善對待？根據台灣人壽與「網路溫度計」即將在9月18日共同舉辦的2023高齡友善調查暨論壇數據就可發現，包括交通與居住，都有可以再精進改善的空間。

但很可惜的，在主動清查公寓大廈內逃生避難設備上卻略低於平均分數，僅62.5分，萬一發生如近日引發社會關注的基泰大直倒塌案，抑或是地震、火災等意外事件，行動力相對較弱的長者，就可能因此無法及時逃生，這點是民眾認為政府可以再更積極作為的。

而在交通的部分，根據該調查指出，多數民眾相對滿意大眾運輸系統裡的博愛座措施，但對於博愛座的認同卻出現年齡層的落差，40歲以下的調查對象對博愛座禮讓提出反思，40歲以上肯定博愛座的禮讓。在改善騎樓方便銀髮族通行方面，民眾打出不及格的57.2分，判斷這點和台灣長期習慣在騎樓擺攤、停放機車有關。

綜觀以上，高齡友善社會，除和政府政策有關，也跟社會文化緊密結合，包括各世代對於博愛座的看法，以及根深蒂固的騎樓文化等。

青銀共居成高房價解方？

以平均分數達62.6分的「居住友善」指標可以發現，雖然全台有高達近60萬獨居銀髮族，但政府在促進獨居長者參與社會活動上相對友善，分數達67.1分；同時，推動銀髮族跨世代共居的分數也達63.3分，也就是說，台灣是對於銀髮族融入社會相對友善的社會，甚至在房價高漲下，青銀共居或可成為解方之一。

台灣人壽 X 網路溫度計舉辦2023「高齡友善調查暨論壇」

除了以上數據呈現急需解決的現況，還有更多精準的評分結果，將於9月18日的2023台灣高齡友善調查暨論壇發表，由台灣人壽與「網路溫度計」共同舉辦，邀請內政部營建署署長吳欣修解答政府對於樂齡居住的方向，以及台灣人壽副總葉栢宏分享台壽提出以共享取代擁有的養生村計畫；同時也邀請了桃園都發局長江南志、台大建築與城鄉研究所教授林建元，針對「住」的面向進行產官學全面對談。針對「行人地獄」等交通議題，將由交通部公路總局長陳文瑞、臺中市政府交通局長葉昭甫、紀錄片《不老騎士》華天灝導演、成功大學鄭永祥教授等專業人士提供官方與民間的意見交流。

如何打造共融自主的高齡社會，從交通與居住方面，哪些是銀髮族最需要被溫柔友善對待？台灣第一家保險公司「台灣人壽」長期關注高齡友善、全齡健康，今年特別攜手大數據股份有限公司旗下全台第一數據內容平台「網路溫度計」，於9月18日共同舉辦2023「高齡友善調查暨論壇」，透過民調深度訪查、邀請重量級產官學專家剖析，期望為台灣提供友善高齡的創見思維。

活動名稱：2023高齡友善調查暨論壇

活動日期：2023 年 9 月 18 日（一）

活動時間：13 : 30 – 15 : 50

活動地點：台北寒舍艾麗酒店5樓（台北市信義區松高路18號5樓）

由此報名：2023高齡友善調查暨論壇

image source：2023高齡友善調查暨論壇

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