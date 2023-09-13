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購屋預付款信託 建商難挪用

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

大直民宅塌陷案受災住戶昨天返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶昨天返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西。記者蘇健忠／攝影

銀行業者指出，基泰大直案凸顯民眾所繳購屋預付款信託的重要性，這次因為台灣銀行要求基泰將購屋者的預付款交付「價金信託」，否則二點二八億元的預付款可能全數被建商挪用。

台銀保管的價金信託僅撥出兩千萬元給基泰，其餘都還在信託專戶，因此只要基泰同意，這些預付款就能退回民眾。銀行業者坦言，雖然能否退給民眾，還要看基泰的態度，「但這筆錢至少因為銀行信託專戶的保障，沒有不見」。

一家銀行主管指出，若內政部能拿出魄力，通令全部建商在完成結構體之前，不能動撥預付款信託裡的資金，這次基泰將連兩千萬都無法從信託專戶裡取得。但內政部先前開會之後一直沒有下文，令人質疑是否又屈就建商的壓力退縮。

大直民宅傾斜 基泰建設

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