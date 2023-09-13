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冷眼集／基泰老總請收起「鱷魚的眼淚」

聯合報／ 記者林麗玉李承穎

基泰建設總經理馮先勉。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
基泰建設總經理馮先勉。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

大直塌陷案造成災民瞬間無家可歸，基泰建設嘴上說不趁火打劫，卻不斷跟住戶談合建，遇事推給北市府，連匯信託款都不乾脆，相較災民的眼淚，基泰總經理馮先勉動不動就流淚，恐怕只是「鱷魚的眼淚」。

神隱兩天的基泰高層出面後，先上演董事長辭職、總經理掉淚戲碼，對外界質疑都稱有滿腹委屈，卻禁不起檢驗。例如前晚與住戶座談，出示證明稱早就匯一億元信託基金，結果竟是匯入自家帳戶，遭北市府批「說謊不打草稿」，基泰昨天才匯入市府指定帳戶。

馮先勉口口聲聲稱被市府要求退居第二線，不會「主動」談合建，還批市府「拿市民的錢做假扣押，是要把企業搞倒？」卻和住戶的說明會大談合建的好處，被天天現身災區的副市長李四川大酸「各位有看到他站在第一線嗎？沒有第一線，怎麼會退到第二線？」

馮先勉與受災戶的說明會又淚灑會場，強調已有九成住戶簽合建，還說「我們是一家人，要團結一心」，遭住戶回嗆「家被毀了，應該是廿五戶團結對抗你，還大言不慚說我們該怎麼做」。

基泰面對危機，相關作為未同理災民，眼裡似乎只有如何掌握合建先機，算計止損到最小、甚至反敗為勝。昨天再被爆出工地監測紀錄異常次數多，甚至有四次應停工，基泰卻無積極作為，對照之下，基泰老總是否該擦乾鱷魚的眼淚，想想災民眼淚的苦與澀。

大直民宅傾斜 基泰建設

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