基泰大直工地監測數值 九月就有4天達停工標準

台北大直民宅塌陷案事故原因指向基泰建設工地把關失靈，相關資料顯示，當天工地的自動化監測系統除顯示數值有問題，也發出警告聲響，基泰卻無作為，且九月就有四天達停工標準。北市副市長李四川說，證據都會保存，移送檢調鑑定。檢廉昨也赴基泰調閱監測資料帶回比對。

昨市府開放受災戶入塌陷房屋取物，一名住戶說，家裡的門都打得開，能拿的東西都拿，特別是兒女出生紀念品；但建物是歪的，待久會暈眩，有人出來就吐，「看到你們，我才知道地平線是什麼樣。」

至於事故原因尚在調查中，依照北市府提供的「基泰大直新建工程監測按週報表」，是由基泰委託顧問公司所做的監測報告，顯示七月廿六日，即鄰宅塌陷前的四十四天，監測值就超過警戒值，甚至超過須立刻進行地質改善的行動值，尤其地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜三者問題最大，也是民宅坍塌主因。

判讀資料的北市土木技師公會副理事長蘇模原說，基泰大直工地九月四至七日都超過行動值須停工，二月廿日到七月廿六日間，也有多次異常紀錄，甚至達到停工標準。

北市國民黨市議員柳采葳昨公布監測公司儀大和基泰大直工地張姓主任的對話紀錄，指九月一日明確說到「有點糟」，雙方通電話後，儀大強調「我們老大說這個程序還是要走」，二日工地開始採「每日測量」。

柳說，明知工地有危險卻無作為，基泰須說清楚。截至昨晚截稿前，記者連繫基泰未果，對相關指控暫無回應。

基泰十日承諾信託一億元由北市府運用，昨天下午終於到帳。王玉芬表示，接下來會讓技師進入住家勘查記錄損壞情形，交由基泰修繕，基泰若不處理，市府會協助。

北市府聲請假扣押 遭北院駁回

市府九日向台北地院聲請假扣押基泰約六一九六萬元，作為救災、安置災民代墊款。但北院法官昨駁回聲請，認為基泰資本額五十億元，且願提撥一億元信託支應救災，難以認定隱匿財產或沒有財力負責。

法務局長連堂凱說，考量受災戶眾多，將研議是否抗告，並關切第二波聲請假扣押金額逾二億元。至於基泰總經理馮先勉在公開場合動輒落淚，市長蔣萬安冷回「我在乎災民的眼淚，不是建商的眼淚。」

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