基泰1億元匯自家帳戶 北市府不滿

北市大直民宅塌陷案後，基泰建設總經理馮先勉昨晚首度面對受災戶，落淚向受災戶鞠躬道歉，直說「來晚了」、「事情發生了，我們就是家人」，神隱多日卻稱市府先前安置是基泰做的；受災戶大罵「就是你毀了我們的家」，怒火難息。

馮先勉會後表示，其實已有九成住戶簽合建同意書，但非常可惜，就是有兩、三戶不合作，導致不成功，未來會努力說服少數，對這個案子充滿信心。

基泰前天答應提撥一億元到北市府指定銀行帳戶，昨仍未入帳。北市府昨為十戶全倒戶聲請第二波假扣押，依工務局評估概算重建費用，總金額約兩億元，法務局長連堂凱說，市府將代墊擔保金，其他十五戶後續談妥也會聲請假扣押。

基泰昨晚在飯店和廿五受災戶開安置會議，會前馮先勉出示銀行帳戶及存款證明書，指已匯一億元進富邦銀行，律師也到市府簽信託契約，北市府卻仍遞狀假扣押。但受災戶發現基泰把錢匯到自家帳戶，而非市府專戶；連堂凱也說，「那是你自己的帳戶，如果領走我們都不知道。」

「基泰說謊不打草稿。」北市府發言人殷瑋批，自己把錢轉給自己還理直氣壯，到底把受災戶權益置於何地？

馮先勉說，匯出款項須有信託契約，律師昨去市府沒簽，會再約，等信託契約完成簽署，才再轉入信託專戶。

馮先勉昨受訪時提到，「昨天起市府要負責安置，之前是基泰負責」。至於未來是否會與受災戶合建或都更？馮說，接下來不主動，以市府為主，但會中又說，「如果與基泰合建，可以向市府爭取更多。」

「把人家家都毀了，總是要致歉，」馮先勉到場就不斷說，「來晚了、來晚了」，還向受災戶說「我們是一家人，要團結一心。」並發出六千元慰問金，受災戶大罵，「花六千元讓我們聽基泰的千秋大業，根本汙辱人。」但也有人稱「來者是客」，不要對立，否則解決不了問題，兩派大起口角。

有受災戶懷疑住戶之中「有人很貓膩（有隱情）」，大罵基泰「一直在講合建，莫名其妙」，一名受災戶哽咽說，基泰一直在說重建、重建，「有考慮到我們的心情？」

大直民宅塌陷案善後進度 製表／林麗玉、何醒邦

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