基泰大直監測早有異？ 傳事發44天前即傳警訊

北市「基泰大直」建案施工不當造成民宅塌陷，昨傳事發前四十四天監測數值就超過警戒值，但基泰未積極處置，仍大規模開挖，立委高嘉瑜要求台北市政府應究責。北市府表示，要求基泰補齊後，昨下午收到一到九月監測資料，並送四大公會判讀；副市長李四川說，涉及公共危險會移送法辦，建築師和專業技師都可能移送懲戒。

基泰建設則表示，等市府鑑定報告出來，會以市府報告為主。

民進黨立委高嘉瑜昨說，出事前四十四天，七月廿六日就已明顯出現異狀，在民眾陳情的同時，北市府就應要求監測公司提供資料，並介入調查及列管持續監測，然而，都發局七月六日函覆陳情住戶的公文，白紙黑字明確寫著「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」，就不予列管。

高嘉瑜批評，面對民眾八個月來的陳情，直到樓塌屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，「這不僅是官僚怠惰，更是官僚殺人，建管處和建商都是官商勾結的共犯。」 她說，北市府除了收拾善後，更應該究責，同時全面檢討鄰損的標準作業流程，引入第三方公正單位鑑定。

北市議員王世堅及陳怡君昨再赴台北地檢署，告發基泰建設前董事長陳世銘、福益營造公司負責人王明堂及建築師王德生三人，涉犯刑法第一九三條公共危險罪。

王世堅提出儀大工程公司七月廿六日「基泰大直新建工程監測案周報表」，最靠近坍陷區的觀測點，包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值，建物傾斜計也顯示大於警戒值。他批基泰不但未進行地質補強，反而照樣開挖，「不把附近居民的生命財產放在眼裡。」

市長蔣萬安表示，都發局前天只收到八、九月監測資料，覺得不夠，要求基泰提供所有觀測資料，且會嚴格檢視。李四川說，如已這麼嚴重卻沒立即處理，涉及公共危險，市府一定會依法究辦。

時代力量發言人余佳蒨表示，地方政府主管機關長期透過佛系的查核機制，事後搬出一套標準處置流程，最後總能讓建商安全下莊，對於這些惡質建商來講，現行法令形同虛設，毫無約束力。

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