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「基泰大直」1至9月觀測資料補齊 北市府送判讀

中央社／ 台北11日電
基泰建設「基泰大直」於7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。圖／聯合報系資料照片
基泰建設「基泰大直」於7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。圖／聯合報系資料照片

台北市議員王世堅指出，「基泰大直」工地塌陷前44天的部分監測逾警戒值仍開挖釀禍。台北市建管處今晚說，已收到1至9月監測資料並交三大公會判讀，若有缺失將移送懲戒。

北市中山區大直街民宅因「基泰大直」建案施工不慎下陷，民進黨台北市議員王世堅、陳怡君今天認為，塌陷前44天的部分監測逾警戒值，基泰建設仍開挖，告發基泰建設前董事長陳世銘涉殺人未遂。

台北市都發局長王玉芬上午受訪時也表示，昨天已收到「基泰大直」8、9月的觀測報告，已請基泰建設持續提供所有觀測報告，將交由專業技師公會進行整體判讀，若有任何違失，會將相關技師或建築師移送懲戒。

本案最新進度，台北市建管處晚間證實，已收到1至9月的監測報告資料，目前已交由中華民國大地工程技師公會、台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會等三大公會判讀，待後續結果出爐，若承造人有相關缺失，將依規定移送懲戒。

稍早王世堅表示，他8日取得基泰建設7月26日、也是塌陷前44天的監測資料，當中共有8大項數值，其中「在「地面沉陷點」最大沉陷量達-58.5，超過警戒值及行動值；「建物沉陷點」最嚴重的點測出來值為-27.7，也超過警戒值及行動值；「建物傾斜計」有3個儀器測出超過警戒值。

大直民宅傾斜 基泰建設 王世堅

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