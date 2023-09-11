李四川：若結構安全 下沉棟25戶可限時返家取物

台北市副市長李四川今天下午至大直街民宅下陷現場視察，他表示，受災最嚴重的25戶，若房屋結構安全，可能明天就可在特搜隊陪同下，限時進屋拿貴重物品，但還需開會討論。

副市長李四川下午臨時至大直街民宅塌陷現場視察並接受媒體聯訪。他說，受災最嚴重的下沉棟25戶，今天已從2樓開窗做棧板，請公會理事長進屋查看結構是否安全，可能明天就會安排受災戶在特搜隊陪同下，限時進屋拿貴重物品；不過還需開會討論時間點等細節。

至於鄰近1弄、3弄住戶，房屋結構無虞，主要問題是瓦斯管沒接通，李四川說，已拜託里長協調，讓部分管線經過私人土地，使瓦斯管能重新完成配置。

李四川並表示，除了下沉的25戶以外，其他住戶都要返家，明天會逐戶做損鄰鑑定，記錄屋內龜裂等狀況，原則由基泰建設維護修復，若基泰人力不足，台北市政府會動用工務局的開口合約盡速修復，消除住戶疑慮；也會請公會派人就結構安全說明。

媒體提問，有住戶抱怨基泰都不表態、找不到人，甚至與北市府互踢皮球、沒有統一窗口等。李四川說，已跟基泰總經理馮先勉要求，一定要派人到現場的聯合服務中心，最晚明天一定要進駐，因為返家住戶也會有問題要溝通。

李四川表示，週三會開說明會，讓受災戶選擇是要住到南港社宅，還是接受基泰提供的3年租金補貼繼續在大直租屋，都尊重；若受災戶願意去南港，市府會把家具等設備都準備好。

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