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北市中山區工地旁路面下陷 查無掏空將回填復舊

中央社／ 台北11日電

台北市中山區「基泰大直」建案因施工不當釀周邊民宅傾斜下陷，不料同行政區的合江街一處工地旁馬路也下陷。台北市議員陳怡君今天說，經查並無掏空，已通報回填復舊。

基泰建設位於台北市中山區大直街巷弄的「基泰大直」建案疑因開挖不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、201戶居民撤離。

中山區的另個工地周遭馬路也出現下陷狀況，網友今天在臉書社團「中山區大小事」發圖文指出，有人注意到合江街180巷、錦州街305巷交叉路口的溝蓋突然嚴重下陷嗎，且旁邊有建案在施工，不知是否有關係，提醒民眾要多加小心。

民進黨台北市議員陳怡君隨後也在臉書發文說，因有民眾反映合江街工地旁有馬路下陷情形，她已通報處理完畢。

陳怡君說，經現場開挖確認，現場並無掏空情形，後續已由建案業者回填復舊，另外台北市衛工處和自來水事業處會再進行提升人孔調平作業。

大直民宅傾斜 基泰建設

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