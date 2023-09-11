北市中山區工地旁路面下陷 查無掏空將回填復舊
台北市中山區「基泰大直」建案因施工不當釀周邊民宅傾斜下陷，不料同行政區的合江街一處工地旁馬路也下陷。台北市議員陳怡君今天說，經查並無掏空，已通報回填復舊。
基泰建設位於台北市中山區大直街巷弄的「基泰大直」建案疑因開挖不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、201戶居民撤離。
中山區的另個工地周遭馬路也出現下陷狀況，網友今天在臉書社團「中山區大小事」發圖文指出，有人注意到合江街180巷、錦州街305巷交叉路口的溝蓋突然嚴重下陷嗎，且旁邊有建案在施工，不知是否有關係，提醒民眾要多加小心。
民進黨台北市議員陳怡君隨後也在臉書發文說，因有民眾反映合江街工地旁有馬路下陷情形，她已通報處理完畢。
陳怡君說，經現場開挖確認，現場並無掏空情形，後續已由建案業者回填復舊，另外台北市衛工處和自來水事業處會再進行提升人孔調平作業。
大直民宅傾斜案 新聞整理包
▪【災民安置】超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間
▪【倒塌元凶】大直民宅塌陷…土質鬆軟是元兇！專家點出「雙北這兩區」也是
▪【總經理神隱】基泰總經理放鳥市府、拒接川伯電話 李四川：最嚴重譴責
▪【提告基泰】大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言