天坑案頻傳！不只基泰大直民宅毀 四個月內北市共6起塌陷意外
近日，台北市大直建案「基泰大直」因施工不當，造成7棟民宅受損，甚至影響附近道路及學校。事實上從今年五月起，台北市至少出現六起天坑案，讓不少民眾感到十分不安。
5月13日 信義區崇德街出現地層下陷
台北市信義區崇德街出現長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺的天坑，塌陷原因是工地地下施工，造成連續壁破洞，水和砂往地下室流導致。當天北市政府共派出13輛消防車、2兩救護車與36為消防同仁前往現場。最後，市府開罰營造廠、建築師各9萬元，並下令清查所有工地。
7月8日 大同區南京西路發生塌陷意外
大同區南京西路的車道中突然出現寬1.5公尺、深1公尺巨大天坑，研判是因損壞的汙水管線臨近淡水河畔，受潮汐變化影響。雖當晚北市府緊急灌漿補救，但同月10日因南京西路潮汐地下水漲高，使距離原天坑3公尺附近路面，再次出現沉陷點。
8月18日 南港區南港路突現天坑
南港區南港路出現長約2公尺、寬約2公尺、深度約2公尺的天坑。造成坍塌的原因是水利處的連接涵管有輕微脫管，後續由水利處修復脫管處，及路面修復，並讓新工處以透地雷達檢測。
8月19日 民生東路二段159巷口發生坍塌
民生東路二段159巷口發生坍塌，出現長、寬、高各約1公尺的天坑，北市府指出是因側溝破損，漏水帶走地下土壤，導致路面出現坑洞，後續使用灌漿填補道路，並迅速修補排水溝。
8月20日 萬華區昆明街320巷再現天坑
萬華區昆明街320巷出現長3公尺、寬2公尺、深度1.5公尺的坑洞，北市議員應曉薇前往會勘時，初步認定是因雨水無法宣洩，使路基被掏空。建管處則表示，當地已使用灌漿修復，並要求工地持續觀察、鑑測外，還會針對工地周邊的地質狀況進行透地雷探測，確認周邊地區的安全。
9月7日 中山區大直街94巷民宅塌陷
建案「基泰大直」因施工不當，導致附近民宅塌陷、傾斜，周邊國小的操場與圍牆也因受到波及，出現龜裂。後續基泰建設總座陳世銘於昨（10）日，舉辦記者會說明狀況，並辭去董事長職務。
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