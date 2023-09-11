北市大直街民宅下陷案38戶返家 重災戶有3安置案

台北市「基泰大直」建案涉施工不良造成附近民宅下陷，台北市都發局長王玉芬今天指出，現有38戶返回，將請技師勘檢屋況、逐戶修繕，並提供25戶重災戶3個安置案選擇。

基泰建設位於台北市大直街的「基泰大直」建案涉開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、逾400名居民撤離。台北市政府昨天與台北市結構技師公會、台北市土木技師公會、中華民國大地技師公會等3大技師公會開會，經鑑定安全無虞，176戶居民已可回家。

王玉芬上午在災區現場接受媒體聯訪說明事件進度，她表示，3大技師公會鑑定報告昨天出爐，除了重災的25戶外，其餘居民住家鑑定結構是安全無虞，目前有38戶居民返家。

針對有部分居民反映憂心住宅安全，王玉芬說，北市府近期將召開說明會，由技師公會對所有住戶疑慮處說明相關檢測結果，以解除大家憂心處；另外，針對住戶家中是否有裂縫需補強處，會啟動技師進行勘檢，逐戶記錄、逐戶修繕。

王玉芬指出，對於重災區無法返家的25戶居民，預計13日晚間7時會召開說明會；針對長期安置，並沒有所謂「強迫住戶要住到南港安置點」，南港安置點會保留40戶且整理備妥25戶，讓居民可選擇安心入住。

其次，若住戶仍想住在大直街附近，也會持續提供安置旅館；最後，為讓住戶有更自由居住選擇，基泰建設提供住戶租金補貼、1坪新台幣1600元，13日晚間會結合房仲業公會一起協助居民長期安置。

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