基泰董座辭職 仍是連帶保證人

基泰建設董事長陳世銘昨宣布辭職，據了解，陳世銘是貸款銀行台銀要求的「基泰大直」建案連帶保證人。台銀回應，即使陳世銘辭去董座，連保人身份仍在，「只要合約沒有變更，都是連帶保證人」。

一位銀行高層指出，對於出現工安問題的建案，銀行可以採取限期改善、暫停撥款，最嚴重的是主張合約期間提前到期，也就是「抽銀根」，若基泰未展現積極負責態度，反而會陷入被抽銀根風險，也會造成公司在其他銀行原本可動用的額度被凍結，北市府已要求在所有工安問題釐清之前不能夠復工，加上基泰在內湖的案子也有問題，是否形成骨牌效應待觀察。

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