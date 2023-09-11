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球拋北市府 基泰估重建安置花3億

聯合報／ 記者林海／台北報導

「基泰大直」因施工不當導致附近公寓傾斜下陷，基泰高層昨出面強調負責，但外界更關注基泰的財務是否有能力負擔後續賠償及受災戶何時重返家園。基泰表示，災損比外傳低，不會影響財務運作，但何時、以何種形式進行重建，將球拋回給台北市政府。

基泰董事長陳世銘說，基地下陷情況已獲控制，持續利用沙土與混凝土回填，目前已回填至與地面平行的程度。基泰總經理馮先勉說，廿五戶受災戶未來三年安置費用約六千萬元，基泰提供一億元信託，後續也會負責重建，估算成本約二億四七五○萬元，合計約三億元，並非外界推測的十億元，「不會造成財務困難甚至外界說的脫產行為」。

馮先勉指出，截至八月底，基泰在銀行存款及定期存款餘額尚有卅八億元，加上可動撥額度超過五十億元，賠償不會影響財務調度，這次賠償認列的金額，每股純益（ＥＰＳ）影響估計僅減少約在○點一至○點二元間。

針對利用慰問機會向受災戶收取「合建意向書」被質疑是趁火打劫，馮先勉喊冤表示，基泰大直開工前已取得不少周邊住戶同意合建，當時的條件是一坪換○點七坪，今基於補償心態，條件提高到一坪換一坪，「等於住戶不要出錢、舊屋換新屋」。

事故發生後，不少基泰大直的買家有意退訂，但退訂需付百分之十五違約款，馮先勉表示，目前預估最大退戶預收房地款為二點二八億元，退訂會「依契約約定處理」，但將「從寬認定」。

大直民宅傾斜 基泰建設 災損 公寓

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