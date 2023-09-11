災民返家 陽台外望整個矮一截

台北市基泰大直工地周邊住戶三天三夜有家歸不得，情緒焦躁。市府昨宣布，塌陷民宅之外的房屋，經技師公會鑑定，沒有安全疑慮，雙號住戶如果願意可回家，但最後僅廿三戶返家居住，其他一五三戶仍不敢回家。塌陷的廿五戶民宅確定不堪使用，十三日舉行說明會討論重建事宜。

「當時正準備跑，整片地板卻在晃動，還有很大的轟隆轟隆聲音，嚇死了。」許先生回想三天前房屋塌陷狀況，心有餘悸。他說，市府雖說雙號住戶能回家，但他住一樓及地下室，建物垮了就會被埋在地底下，根本不敢回家。

一名租在雙號的大學生，昨返回租屋處取出電腦、課本等上課用品，他說，地板裂痕怵目驚心，從陽台看對面房屋整個矮了一截，「本來在租屋處看不到道明外僑學校，現在站在陽台就看得到。」

全案強制撤離安置二○一戶、四四○人到廿二家旅館，連日來住戶們天天回現場察看，昨接獲通知可以返家的雙號住戶，最後僅廿三戶決定返家居住，多數住戶說，主要還是擔心安全，深怕回家住又出事，因此返家取物後就離開。

塌陷的廿五戶居民，何時可回家取重要物品？台北市副市長李四川說，要從二樓開口做安全措施，預計今施工，但要求受災戶出具同意書，讓專業人員先進入勘查結構有沒有變位或影響，沒有安全疑慮才可以入屋取物，「我們會努力」。

李四川說，周三說明會討論安置問題並調查受災戶意願，如果願意交給市府就公辦都更，如果要跟基泰合建或採其他都更也尊重，市府會站在受災戶這邊強烈監督。

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