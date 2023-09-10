基泰董事長請辭 北市議員：公關處理防火牆

基泰建設因施工不慎造成北市大直民宅下陷，董事長陳世銘鞠躬致歉請辭。對此，台北市議員苗博雅今晚說，陳世銘請辭反而更逍遙自在，與其說負責，更像公關處理的防火牆。

針對大直街94巷民宅傾斜下陷案，基泰建設今天下午召開記者會，陳世銘數度鞠躬致歉，並辭去董事長一職；總經理馮先勉強調，「不會逃避應負責任」，且基泰「不會用門神」，更未見過政治獻金對象。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅今晚在臉書發文表示，基泰建設請誠懇面對，不要「變鬼變怪」。

苗博雅指出，陳世銘在記者會上閃電宣布辭職，並說「所有責任我一個人負擔」，但細看陳世銘在基泰建設的持股比例僅0.5%，連前10大股東都排不上，辭職後反而逍遙自在，什麼都不必出面處理，賣股也不須申報，切斷公司負責人的身分，後續重建、賠償，能負什麼責。

「在我看來，與其說負責，更像公關處理的防火牆」，苗博雅認為，基泰建設提出「讓基泰都更，一坪換一坪」說法，很有可能是「假負責、真獲利」的障眼法，若基泰假借負責重建名義，將傾倒受損區塊整合為一塊大基地進行都更，容積將比原本的基地大幅增加。

苗博雅說，更多容積到手，且說不定再跟台北市政府拗容積獎勵，基泰反而可再從更大的都更案拿到更多利益，若災後由基泰負責都更，會創下「搞倒民宅，建商發大財」惡例，往後建商也不必費心和居民溝通、整合都更用地，小老百姓也將變成建商財團的俎上肉、任人宰割。

苗博雅提醒，北市府在災區後續重建過程，絕不可讓基泰建設介入都更，若北市府放水，讓基泰建設利用災後重建獲利，自己絕不會容忍這種吃相難看的官商交相賊。

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