快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

大直街25戶下陷民宅重建方式 北市府9/13開說明會

中央社／ 台北10日電

台北市大直街巷弄25戶民宅7日因「基泰大直」建案施工不慎而下陷，市府今天表示，將在13日與住戶開說明會，朝公辦都更方向進行，若住戶想跟基泰合建也尊重，市府會強力監督。

基泰建設位於台北市大直街94巷的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致一旁25戶民宅7日傾斜下陷。基泰建設總經理馮先勉今天表示，將全力配合民宅重建，無論由基泰蓋回去或市府以公辦都更方式處理。

針對受損民宅的重建時間及方式，台北市副市長李四川下午前往大直街視察時接受媒體聯訪表示，13日將與住戶舉行說明會，聽取住戶意見，市府將朝公辦都更方向進行。

李四川指出，如果住戶想跟基泰合建或都更，市府也尊重，但一定會強力監督、嚴格控管工程品質。

至於住戶何時可以回家拿東西，李四川表示，目前94巷1弄1到9號已用圍籬圍起，將在取得住戶同意後，預計明天施工，在2樓打開一個開口並架設安全性較佳的爬坡，由市府人員先入內勘查結構狀況，確認沒有安全疑慮，再讓住戶回去拿東西。

對於基泰建設評估重建費用不到新台幣3億元，李四川說，基泰是以一坪25萬元的建造費來推估，且不包含地下室及停車場，但這與現行法規不合。

大直民宅傾斜 基泰建設

延伸閱讀

基泰總經理稱「事發第一時間就出面」沒被認出 李四川：怎麼會認得？

影／大直街雙號住戶已可返家 李四川：經鑑定安全無虞

損鄰規則球員兼裁判惹議！李四川承諾修法 議員建議推薦第三方技師

議員指大直安置案惹議 李四川：基泰有租金補貼

相關新聞

基泰建設董事長閃辭 蔣萬安：現在是負責而不是離開的時候

基泰建設建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，基泰建設今（10）日召開重訊記者會，董事長陳世銘宣布辭...

內神通外鬼？設計監造同1人還待建管處 基泰總座回應當場落淚

七日大直坍塌事件爆發至今，神隱多日的基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉等高層主管，今（10）日首度舉行公開記者會，馮先勉...

25戶受災戶再等等 蔣萬安：雙數號及周邊住戶都可返家

台北市大直民宅塌陷案，除單號的25戶居民受影響外，連對面的雙數號居民、周邊住戶都被預防性疏散。事發3天，台北市長蔣萬安今...

大直塌陷案住戶憂擔保金過高！北市府墊支費用 蔣萬安：明提第二波假扣押

北市法務局今早赴香樹花園酒店，與25戶安置住戶說明第二波假扣押並取得住戶同意提供資料，後續將交由委任律師再一一聯繫討論賠...

高嘉瑜批基泰大直「球員兼裁判」 遭北市建築師公會打臉

立委高嘉瑜今批評基泰大直起造、承造、監造都大有問題，認為設計、監造同一人球員兼裁判，質疑蔣市府除應儘速修正《損鄰事件爭議...

轟基泰沒誠意 大直住戶忐忑：想回家又怕不安全

台北市大直民宅塌陷案，除大直街94巷1弄1、3、5、7、9號倒塌戶外，其餘建物因已趨穩定，民眾今晚可返家住。台北市長蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦