大直街25戶下陷民宅重建方式 北市府9/13開說明會

台北市大直街巷弄25戶民宅7日因「基泰大直」建案施工不慎而下陷，市府今天表示，將在13日與住戶開說明會，朝公辦都更方向進行，若住戶想跟基泰合建也尊重，市府會強力監督。

基泰建設位於台北市大直街94巷的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致一旁25戶民宅7日傾斜下陷。基泰建設總經理馮先勉今天表示，將全力配合民宅重建，無論由基泰蓋回去或市府以公辦都更方式處理。

針對受損民宅的重建時間及方式，台北市副市長李四川下午前往大直街視察時接受媒體聯訪表示，13日將與住戶舉行說明會，聽取住戶意見，市府將朝公辦都更方向進行。

李四川指出，如果住戶想跟基泰合建或都更，市府也尊重，但一定會強力監督、嚴格控管工程品質。

至於住戶何時可以回家拿東西，李四川表示，目前94巷1弄1到9號已用圍籬圍起，將在取得住戶同意後，預計明天施工，在2樓打開一個開口並架設安全性較佳的爬坡，由市府人員先入內勘查結構狀況，確認沒有安全疑慮，再讓住戶回去拿東西。

對於基泰建設評估重建費用不到新台幣3億元，李四川說，基泰是以一坪25萬元的建造費來推估，且不包含地下室及停車場，但這與現行法規不合。

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