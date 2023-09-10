快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

技師公會確認安全無虞 北市大直街176撤離戶可回家

中央社／ 台北10日電

台北市大直街民宅7日因「基泰大直」建案施工不慎而下陷，周遭住戶預防性撤離。市府今天宣布，經台北市結構技師公會等3大技師公會鑑定安全無虞，176戶居民已可回家。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、逾400名居民撤離。台北市政府今天下午與台北市結構技師公會、台北市土木技師公會、中華民國大地技師公會等3大技師公會開會，討論176戶預防性撤離居民是否可以返家。

副市長李四川傍晚率台北市結構技師公會理事長徐茂卿、台北市土木技師公會副理事長蘇模原、中華民國大地技師公會理事長施志鴻共同接受媒體聯訪。

李四川表示，經過3大技師公會就所有監測資料評估，大直街94巷1弄11號以後及雙號門牌、3弄12號後門牌建物沒有安全疑慮，住戶若願意，晚間即可回家。

他說，94巷1弄11號以後及雙號門牌建物的水、電、瓦斯已全數恢復，但3弄的瓦斯管線需要重拉，需要再4、5天時間才會恢復。

若住戶仍有擔憂，李四川表示，還是會讓住戶繼續住在飯店，並針對有疑慮的部分邀請技師公會派員再次鑑定，讓住戶安心。

徐茂卿說明，初步鑑定報告書已正式函文給建管處，結論除94巷1弄1到9號確定不堪使用建議拆除外，其餘建物因傾斜度在法律容許範圍內，事發至今的傾斜變化量也在指標內，所以可以開放住戶返回使用。

不過，徐茂卿指出，94巷1弄部分道路看得到裂縫，建議市府要把裂縫補平，且部分建物內有裂損，建議市府再做詳盡損鄰鑑定報告，確認這些裂損是否需要補強修復。

蘇模原則說，建物內並未發現較大梁柱裂損，而建物8日至今的傾斜變化量是5000分之1到2萬分之1，屬於安全範圍內，所以判斷可以使用，但建議住戶持續監測並觀察是否有門變得不好開等變化，同時建議市府以透地雷達檢測周遭土壤是否鬆動。

李四川表示，市府將通知住戶已可回家，並請社會局每戶派駐專責社工，配合工務局、都發局工程人員，詳列戶內所有龜裂或受損，交給基泰建設立即改善，同時持續監測傾斜變化並以透地雷達檢測。

大直民宅傾斜 基泰建設

延伸閱讀

基泰總經理稱「事發第一時間就出面」沒被認出 李四川：怎麼會認得？

影／大直街雙號住戶已可返家 李四川：經鑑定安全無虞

損鄰規則球員兼裁判惹議！李四川承諾修法 議員建議推薦第三方技師

議員指大直安置案惹議 李四川：基泰有租金補貼

相關新聞

基泰建設董事長閃辭 蔣萬安：現在是負責而不是離開的時候

基泰建設建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，基泰建設今（10）日召開重訊記者會，董事長陳世銘宣布辭...

內神通外鬼？設計監造同1人還待建管處 基泰總座回應當場落淚

七日大直坍塌事件爆發至今，神隱多日的基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉等高層主管，今（10）日首度舉行公開記者會，馮先勉...

25戶受災戶再等等 蔣萬安：雙數號及周邊住戶都可返家

台北市大直民宅塌陷案，除單號的25戶居民受影響外，連對面的雙數號居民、周邊住戶都被預防性疏散。事發3天，台北市長蔣萬安今...

大直塌陷案住戶憂擔保金過高！北市府墊支費用 蔣萬安：明提第二波假扣押

北市法務局今早赴香樹花園酒店，與25戶安置住戶說明第二波假扣押並取得住戶同意提供資料，後續將交由委任律師再一一聯繫討論賠...

高嘉瑜批基泰大直「球員兼裁判」 遭北市建築師公會打臉

立委高嘉瑜今批評基泰大直起造、承造、監造都大有問題，認為設計、監造同一人球員兼裁判，質疑蔣市府除應儘速修正《損鄰事件爭議...

轟基泰沒誠意 大直住戶忐忑：想回家又怕不安全

台北市大直民宅塌陷案，除大直街94巷1弄1、3、5、7、9號倒塌戶外，其餘建物因已趨穩定，民眾今晚可返家住。台北市長蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦