大直基泰工安意外！董事長閃辭以負責
針對近日公司在大直建案引起塌陷事故，基泰建設董事長陳世銘在記者會中3度鞠躬表達歉意，並宣布辭去董座，由總經理負責賠償相關事宜後，就迅速離開記者會會場。基泰建設表示，初判是因為營造廠施工不慎導致工安意外，未來將撥出1億元作為賠償信託基金使用，預售屋賠償也將依契約辦理，並會從寬認定。
陳世銘在記者會開始後，就不斷鞠躬表達歉意。他強調，因為之前花費很多時間與心力處理此次工安事故的影響，因此無法提前召開記者會，他也分別向受災的鄰居、住戶，還有市府與記者鞠躬道歉，同時宣布辭去基泰建設董事長職位，後續賠償相關事宜由總經理負責，「責任由我一人承擔，」陳世銘說。
1億賠償基金
他也說，絕對不會推卸任何責任，對於此案造成社會困擾感到非常抱歉。在宣布完辭職後，陳世銘便快步離開現場，面對媒體追問與採訪也未再多做表示。基泰公司代表則說，初步判斷事故發生原因是因為營造廠施工不慎導致，將會從公司資產中撥出1億元，作為後續賠償的信託基金。
基泰建設代表強調，公司目前存款仍有38億元，而此案的重建成本預估2.475億元，針對北市府假扣押0.62億元，不會影響公司財務調度，也會尊重司法程序、負擔相關責任，且個案賠償財務獨立專款專用，沒有脫產必要，也不會逃避責任。
公辦都更補償居民
針對基泰大直建案垮塌案，台北市長蔣萬安表示，北市府已成立了「基泰大直事故政府資訊專區」，彙整各局處即時的資訊，並公布在北市府官網中。他提到，法務局已籌組義務律師團隊，而針對購買預售屋的消費者希望可以解約等法律問題，消保官也會提供協助。
蔣萬安說，受損建物將以公辦都更方式重建，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，但目前仍無法讓住戶返家拿東西，建案基地灌漿作業預計9日晚間即能完成，將陸續接回水、電、瓦斯，非傾斜建物住戶最快10或11日就可以回家。
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