土質鬆軟+斷層！大直民宅塌陷 學者示警：台北盆地高齡建物藏風險

除了施工不慎，台北盆地土質鬆軟，也是此次意外發生的原因之一！針對基泰建設工安事故，前中研院地科研究所研究員汪中和受訪時強調，台北盆地地質複雜，有多條斷層帶穿過，土壤液化風險高；他說，台北有很多建築物抗震力不佳，應儘速增加建築防震度，並規劃台北大地震的疏散方案。

地質軟爛還有斷層

台北市大直巷7日晚間驚傳民宅下陷，基泰建設初步調查顯示，是因營造廠施工不慎所致。汪中和受訪時則表示，台北盆地的地下地質複雜，主要為第四紀的沉積物，土壤液化風險高。

他提到，過去台北的地下水超抽時，曾造成250平方公里的地層下陷，台北盆地又有多條斷層帶穿過，地震發生時，鬆軟的地層及盆地的碗狀地形會使震波速度減慢、反覆折射，加劇地震的損害。因此建築物的抗災、抗震強度必須提高因應，而建築成本也會抬升。

規劃台北防震疏散

汪中和指出，目前台北盆地最嚴重的問題之一，是許多建築物年齡較高，可能存在結構老化、建築抗震力不佳等問題，也增加了建築物在地震中受損的風險。

汪中和列舉說，台北盆地最不適合開發的地區是山腳活斷層沿線、舊河道截彎取直的地層軟弱帶、容易遭受洪澇影響的河川與洩洪道沿線；此外，未來海平面上升加速，淡水河出海口地區將被淹沒，現在就必須規畫因應疏散的方案。

主因仍為人工疏失

前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋亦指出，台北盆地地質較為鬆軟的沉積層，本次事故區屬於土壤液化低潛勢區，本身並非很危險，但開挖加上近期大雨導致連續壁破裂，才導致本次意外。郭鎧紋認為，本次大直民宅主因仍在於人為疏失，較正確的做法應是灌入水泥、固定基盤。

北市副市長李四川9日上午視察的時候也說，雖然基泰工地的地質不好，但並非劃定的敏感地區，若此區若能納入敏感地區，可能在興建的部分能夠減少災害。但李四川也說，台北市敏感地區如信義計畫區等地方，若挖了7公尺，必須給結構技師做審查，原則上還要由監造包括專業技師等進行勘查，再去鑑定是否列管。

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