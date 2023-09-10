基泰建設損鄰 北市府：下午5時工地坍陷區可填平
基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷。事發進入第4天，台北市都發局長王玉芬今天表示，預計下午5時可完成工地坍陷區填平作業，待布設相關管線後將連夜填平道路及人行道。
台北市中山區大直街94巷弄內的基泰建設建築工地7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜、下陷，其中1棟民宅的1樓直接變地下室，工地也完全坍塌。
針對現場災區搶救最新進度，王玉芬上午接受媒體聯訪時表示，預計現場工地在下午5時可以完成坍陷填平作業，後續將進行道路及人行道部分；道路方面，首要需布設相關管線，完成相關作業後，就會連夜填平道路及人行道。
災區水電瓦斯方面，王玉芬指出，除了大直街94巷1弄的1到9號建物因傾斜、坍陷沒有水電，其它區域都有；瓦斯部分，大直街94巷1弄南側雙號部分都有，但單號以北因瓦斯管線遭破壞，需耗時1週布設新管線。
王玉芬評估，住戶入住時間，預計大直街94巷1弄南側、雙號居民可以較快入住，因水電瓦斯都有，只要收到技師公會評估報告安全無虞，就會立即向外界公布住戶，希望盡早讓住戶返家。
由於事發突然，許多民眾匆忙離家，許多受災戶的寵物貓、狗都來不及救出。
王玉芬指出，上午有件振奮人心的消息，經過這2天不斷誘捕及呼喚，同仁終於成功帶出1名住戶的寵物貓咪「小花」，目前初步狀況都算穩定，已通知飼主到場探視。
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