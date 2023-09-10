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銀行餘額 基泰還有58億元
「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜，除了後續的停工及賠償事宜，由於基泰在台北還有四個新建案正在興建中，料將同步受到檢視，恐衝擊基泰建設的財務狀況。銀行人士透露，基泰目前在銀行體系可動用額度為一一一點三八億元，扣除已動撥及還款的部分，實際餘額為五十八點四八億元，若事態未再擴大，以基泰目前的財務狀況，應該還撐得過去。
金融圈人士指出，其中，台灣銀行和台北富邦銀行在二○一九年為基泰承作總金額七十八億元的聯貸案，根據當時的聯貸結構，台銀和北富銀各吃下大約四成的部位，目前台銀為基泰最大往來銀行，台銀對基泰的總借款部位大約在廿億元上下。
至於基泰這次發生重大工安事故，未來工程進度恐怕因此拖延至少一年以上，民眾能否拿回預付款？信託公會表示，就要看民眾當初和建商之間是如何立約，通常能否拿回預付款，都會有一個「重大因素」條款，倘若符合條款的約定，則民眾可拿回預付出去的錢。
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