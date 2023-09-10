雙號住戶有望今明搬回…「誰敢掛保證」 38人不返家

台北市大直塌陷案，市府撤離逾四百名住戶到廿家安置旅館，但許多住戶憂心，即便解除管制返家，但誰又敢保證房子安全，不敢入住，北市府統計，至少卅八人沒意願返家入住；觀傳局指出，安置旅館延長至九月廿二日，也準備好一家旅館讓災民長期安置。

大直街九十四巷一弄一、三、五、七、九號等「單號」民宅鄰近塌陷建案，受損最嚴重，甚至有民宅從「五樓變四樓」，附近住戶考量安全也都撤離，「雙號」民宅受損較小，市府仍進入各個房間、樓梯勘查，若結構沒受影響，便恢復供電，「雙號」民宅住戶有望今天或明天搬回家。

台北市長蔣萬安指出，目前大部分民眾是願意回來，有少部分民眾仍有疑慮，可能不願意回來居住，針對這些人都會安排後續的安置與住宿。中山區公所表示，雙號的住民安置戶有四十三戶、一○一人，有六十三人有意願回來、卅八人沒意願，主要是希望能有結構安全的證明。

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