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冷眼集／基泰神隱 憑什麼有恃無恐

聯合報／ 本報記者楊正海李承穎
北市議員柳采葳率住戶至基泰陳情，公司未派人接陳情書。圖/柳采葳提供
北市議員柳采葳率住戶至基泰陳情，公司未派人接陳情書。圖/柳采葳提供

基泰建設建案導致北市大直街民宅塌陷，引發各界抨擊，基泰原本答應要由總經理出面與市府溝通受災居民安置卻放鴿子，還拒接副市長李四川電話，對市長蔣萬安要求全面負責，否則「休想在台北市動任何一個案子」的重話都置若罔聞，難道是錯失黃金的司法偵查時間，才讓基泰有恃無恐嗎？

大直案昨進入第三天，本該出面負責的基泰建設卻神隱，僅隔空聲明稱「不會逃避」，卻無任何實際作為。

李四川要求基泰高層出面談未果，但基泰這段時間卻有空向受災戶提「合建意向書」，難道基泰到現在都在想著如何讓利益最大化，而非受災住戶權益？難道基泰建設寧可逃避社會責任，甘於背負「黑心建商」？

面對這起重大工安事故，即便北市府窮盡方法，也只能行政開罰，假扣押也得仰賴法院，也因此藍綠民代接連向北檢告發，要逼建商面對刑事責任。檢方昨雖聲明已分「他」字案偵辦，但案發已逾四十小時，基泰若要滅證、串證顯然綽綽有餘。

檢方並不能因未造成傷亡，就不主動介入，今年四月「竹北天坑」案，居民曾屢屢抗議豐邑建設旗下的豐采五二○建案開工以來，接連造成周邊道路塌陷，甚至「吞了」一台特斯拉，雖未釀傷亡，沒想到檢方介入後卻查出工務處長涉貪「案外案」。

這次大直塌陷案，附近住戶也多次投訴建商卻求助無門，如今已釀重大災害又看不到司法力量介入，相較竹北天坑案，這次檢方展現的公權力難道不會顯得被動嗎？

而基泰不僅是上市公司，旗下建案更以高檔聞名，危機處理卻完全不合格，更看不到負責任的態度，公司的信譽也跟著一起陷落谷底。

大直民宅傾斜 基泰建設 天坑 李四川 假扣押 蔣萬安

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