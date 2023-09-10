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李四川：往後讓第三方介入判斷
台北市基泰建設施工不當造成民宅下陷，基泰被外界抨擊鑽北市兩項建築規則漏洞，分別是開挖十二公尺須審查結構，以及損鄰糾紛由建商自找技師鑑定有「球員兼裁判」之嫌；市長蔣萬安昨指出，要全面檢視機制與ＳＯＰ，副市長李四川說，往後會檢討修改規則，讓第三方如技師公會介入判斷，避免球員兼裁判，也承諾深開挖部分會加強監督、增加查察頻率。
大直受災住戶多次陳情基泰施工造成鄰房裂縫，建管處依「北市建築施工損鄰事件爭議處理原則」，由建商委託技師勘查，判定無危害公共安全。
國民黨台北市議員詹為元表示，應立即修訂損鄰規則避免建商「球員兼裁判」，住戶提出第一階段損鄰鑑定時，第三方鑑定機構也要參與。
北市建管處統計，二○一四年至今年三月受理損鄰陳情，認定施工損害所致列管案件四八二九件。建管處表示，委託四大公會明起全面清查開挖中工地，評估有無公安之虞，於一周內檢查完畢；若有疑慮，勒令停工改善。
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