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蔣萬安：研議公辦都更重建家園
「基泰大直」建案闖禍後，基泰建設要受災住戶簽「一坪換一坪」的合作意向書，引發外界抨擊，市長蔣萬安昨宣布，已請都發局研議以公辦都更的方式，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，用公權力協助住戶重建家園。
都發局長王玉芬表示，意向書不具法律效力，都市更新容積獎勵是依相關規定申請辦理，現在是要看建商願意給住戶什麼條件，後續也得看住戶意願；如果住戶需要，市府會用公辦都更方式協助重建。至於重建是否會找基泰建設合作？她說「應該沒有這個選項和可能性」。
基泰建設這份合建意向書裡面提到合建條件為「至少一坪換一坪且附平面停車位」；乍聽之下，這項條件看起來很優渥，畢竟，過往台北市幾乎沒有「一坪換一坪」、還附停車位的都更案，不過，業界分析，這份合建意向書裡面所載的「一坪換一坪」，根本沒有載明是實坪還是虛坪，若採虛坪計算，受災戶如果要維持原有坪數，還得要額外補價差給建商。
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