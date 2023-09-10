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防基泰脫產 北市府聲請假扣押

聯合報／ 記者楊正海林佳彣邱書昱陳敬丰李隆揆劉宛琳／連線報導
台北市長蔣萬安（左二）及副市長李四川（左）昨天前往台北市大直塌陷民宅勘災，蔣萬安向建商基泰建設撂重話「你現在就是負起責任，沒有第二條路」。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左二）及副市長李四川（左）昨天前往台北市大直塌陷民宅勘災，蔣萬安向建商基泰建設撂重話「你現在就是負起責任，沒有第二條路」。記者曾原信／攝影

台北市大直塌陷案昨天進入第三天，市長蔣萬安昨下令向肇事建商基泰建設聲請假扣押，並正告基泰「你現在就是負起責任，沒有第二條路」，否則人民不會給任何再一次的機會；昨晚由台北市法務局長連堂凱、委任律師向台北地方法院遞狀聲請假扣押，金額為六一九五餘萬元，避免基泰建設惡性脫產，預計今天會對市民財損部分提出第二波假扣押聲請，金額可能破億元。

國民黨立委王鴻薇也告發基泰，扣押該建案不法利得，台北地檢署已分他字案偵辦。基泰高層則是持續神隱，引發北市府不滿。

「基泰大直」建案因施工不當，造成七棟民宅嚴重受損，昨天現場仍圍起封鎖線，持續灌漿回填塌陷處，預計今天能填平，但許多撤離民眾有些沒有拿生活物品，甚至寵物都還在裡面，期盼能返家。

蔣萬安三天內五度來現場勘災，消防局也進入塌陷或受損嚴重的大直街九十四巷一弄一、三、五、七、九號民宅評估屋況。蔣表示，初步評估還是有一定危險性，他不放心讓住戶回家拿東西，但會跟結構技師公會研究，透過加固方式，讓民眾可回來拿相關物品。

蔣萬安指出，傾倒勢必要拆除，沒有辦法繼續入住，長期中繼安置方案是在南港基三期社宅已準備四十戶，提供二房型、三房型作選擇，供傾倒建物的廿五戶居民進駐，正著手規畫備齊家具，傾倒建物以外的住戶最快今天可以回家。

蔣萬安說，毀損房屋面積占整棟面積超過五成，必須要修復才能使用的住戶，免徵房屋稅，毀損面積到三成、不到五成的住戶，房屋稅減半，也請法務局協助已買事故建案預售屋的住戶。

台北市副市長李四川昨上午勘災也直指最大責任都在建商，要基泰建設總經理中午一定要到場，釐清居民安置、住戶賠償等細節，但基泰總經理都未現身，秘書也稱找不到。

行政院長陳建仁昨表示，已請政務委員吳澤成召集會議，就工程設計和施工面向檢討。立法院長游錫堃昨說，相關單位也要檢討法規上有哪些不足之處，若要修法，立法院也會盡可能通過。

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