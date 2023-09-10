北市防基泰脫產 聲請假扣押

經濟日報／ 記者葉卉軒張瀞文陳美玲／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天視察大直民宅塌陷現場，強調市府會全力協助住戶。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天視察大直民宅塌陷現場，強調市府會全力協助住戶。記者曾吉松／攝影

基泰大直工程施工不慎，造成鄰近民宅坍塌，超過400多名住戶被迫撤離，但總經理持續神隱，受災戶擔心建商脫產規避責任。台北市長蔣萬安昨（9）日晚間向法院遞狀聲請第一波假扣押，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額6,195萬9,982元。

台北市政府指出，昨晚是由法務局局長連堂凱至台北地院遞狀聲請假扣押。另外，就市民房屋受損部分，台北市法務局也正在準備第二波的假扣押，估計金額恐破億元。

蔣萬安昨日視察時即說明，8日法務局即刻成立律師團，召開多場會議，也會就書面遞狀假扣押，確保住戶權益；同時後續相關證據的保全、損害賠償訴訟，都會協助住戶，同時相關律師費也都是台北市政府負擔。

蔣萬安態度強硬的說，基泰一定要負起責任，這是他們該面對的問題，以及回應外界質疑的最好處理方式，沒有第二條路。「我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰。蔣萬安並嚴正告訴基泰，此時此刻最重要的是，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好。

此外，蔣萬安還提到，住戶非常關心後續追償的相關權益，法務局不僅籌組義務律師團隊，也針對購買預售屋的消費者希望可以解約等法律問題，法務局消保官也已提供相關協助，北市府更主動提供專責窗口，聯絡相關消費者提供諮詢服務。

蔣萬安表示，相關管線修復還有安裝都在掌握中，至於大家關心住戶什麼時候可以回家？目前包括水電瓦斯都陸續接上，雙數號也就是傾斜建物旁邊這排，都持續監測，預計最快周一左右，可以讓雙數號住戶回家。

此外，基泰建設因基泰大直建築工地疑似施工不慎，導致鄰房坍塌事件，臺灣證券交易所昨日對基泰處以違約金10萬元，並限定基泰於今（10）日18時前至證交所補行召開重大訊息記者說明會，若屆時未能於期限內召開，將加重違約金處分。

基泰建設因這次公安意外，8日公司股價吃下第一根跌停板，終場收在13.35元，並有逾萬張賣單高掛。董座陳世銘、總經理馮先勉則至今未出面，持續神隱。

基泰建設8月營收為1.08億元，年增359％，累計前八月營收為2.63億元，年增5.3％。目前在建中個案共有五筆，包括「基泰磺溪」、「基泰碧湖」、「基泰大安」、「基泰大直」、「象山主人」等，手中還有「基泰政大」危老案正進行中。

大直民宅傾斜 基泰建設 消保官 蔣萬安 假扣押

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