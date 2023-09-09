快訊

摩洛哥逢百年強震！世界遺產建物倒塌 逾600人罹難、300人受傷

獨／大直建案出包恐賠慘？ 銀行人士曝基泰財務狀況：應撐得過去

基泰9年前就曾鄰損 許淑華籲蔣萬安「把市民無助、眼淚放心裡」

中央社／ 台北9日電
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。(聯合報系資料照片／記者余承翰攝影)
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。(聯合報系資料照片／記者余承翰攝影)

台北市大直街94巷弄基泰建設工地建案，因施工造成附近民宅嚴重下陷，民進黨市議員許淑華曾質詢基泰建設9年前吳興街鄰損。她今天說，希望市長蔣萬安能把市民無助放在心裡。

台北市中山區大直街94巷弄內基泰建設公司建築工地7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，台北市政府派員搶救疏散附近上百名住戶，其中1間民宅嚴重下陷，1樓變為地下室，道明外僑學校有圍牆塌斜及運動場跑道裂縫等狀況。

有網友發現民進黨台北市議員許淑華曾在2014年在議會質詢提及基泰建設在吳興街造成損鄰狀況。

許淑華今天透過臉書Facebook表示，網友找到2014年她針對基泰建設在吳興街造成鄰損案質詢當時市長郝龍斌的影片，基泰建設當時不願賠償且不斷拖延，市府罔顧鄰損還核發使照。

她說，至今仍記得當時住在吳興街284巷住戶到處求助卻碰壁的困窘，包含找警察到場、打遍市府電話、寄信到市長信箱都未獲理會，因當時市府放任且拖延不處理，讓68戶住戶投訴無門，最後只有她站出來幫忙。

許淑華指出，回想起第1次進入當時幾名住戶的住家，親眼看到地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門，難以想像受災戶如何每天生活在害怕，最後陪著居民一起向建商抗議、找公部門協調、透過媒體發聲。

她說，但基泰建設卻毫無誠意，北市建管處更無視鄰損未完成協調就發使照，所以才會變成在議會質詢時，質詢當時市長並要求承諾妥善處理住戶困境。基泰建設最後以房屋損害程度不同，發給68住戶每戶新台幣6萬元至50萬元賠償金額。許淑華認為金額根本不多。

她建議蔣萬安，針對基泰建設工地週邊房屋的安全與損害鑑定要負全責，不能只做傾斜鑑定，要求基泰建設全額負擔受災戶安置租金及後續重建資金，檢討市府對鄰損認定流程及規則，希望蔣萬安處理相關政策時，永遠要把9年前市民無助與眼淚放在心裡。

大直民宅傾斜 基泰建設 許淑華 蔣萬安

延伸閱讀

影／大直民宅坍塌 蔣萬安：住戶安置南港社宅

基泰開挖11.95公尺規避審查？蔣萬安：將全面性檢視

基泰高層下午將出面 蔣萬安：負起責任、沒第二條路

影／大直民宅坍塌 蔣萬安：全面清查 未安全前不得開工

相關新聞

獨／大直建案出包恐賠慘？ 銀行人士曝基泰財務狀況：應撐得過去

「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜，除了後續的停工及賠償事宜，由於基泰在台北還有4個新建案正在興建中，料將同步受...

蔣萬安：大直傾倒建物勢必要拆除、其餘最快明天回家

台北市長蔣萬安上午視察大直街94巷內房屋傾斜案，聽取各局處簡報。針對安置部分，長期中繼安置，在南港基三期社宅已準備40戶...

基泰9年前就曾鄰損 許淑華籲蔣萬安「把市民無助、眼淚放心裡」

台北市大直街94巷弄基泰建設工地建案，因施工造成附近民宅嚴重下陷，民進黨市議員許淑華曾質詢基泰建設9年前吳興街鄰損。她今...

基泰大直釀學校操場、圍牆龜裂 教育局曝道明僑校復課時間

北市大直街建案「基泰大直」釀民宅塌陷、道明外僑學校的操場龜裂。教育局表示，校安通報受影響師生迄今共62位，受影響的道明外...

不只基泰大直 高嘉瑜：基泰碧湖建案旁人行道擠壓傾斜

台北市基泰大直建案附近日前發生路面下陷，造成鄰宅陷落重大工安意外。民進黨立委高嘉瑜今天指出，基泰碧湖建案旁大樓也有傾斜、...

基泰提「一坪換一坪」 她質疑：未載明是實坪還是虛坪

北市大直街房屋塌陷事件進入第三天，基泰建設在居民仍在安置時，向住戶提簽「合作興建意向書」。對此，台北市議員柳采葳指出，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦