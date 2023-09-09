基泰9年前就曾鄰損 許淑華籲蔣萬安「把市民無助、眼淚放心裡」

台北市大直街94巷弄基泰建設工地建案，因施工造成附近民宅嚴重下陷，民進黨市議員許淑華曾質詢基泰建設9年前吳興街鄰損。她今天說，希望市長蔣萬安能把市民無助放在心裡。

台北市中山區大直街94巷弄內基泰建設公司建築工地7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，台北市政府派員搶救疏散附近上百名住戶，其中1間民宅嚴重下陷，1樓變為地下室，道明外僑學校有圍牆塌斜及運動場跑道裂縫等狀況。

有網友發現民進黨台北市議員許淑華曾在2014年在議會質詢提及基泰建設在吳興街造成損鄰狀況。

許淑華今天透過臉書Facebook表示，網友找到2014年她針對基泰建設在吳興街造成鄰損案質詢當時市長郝龍斌的影片，基泰建設當時不願賠償且不斷拖延，市府罔顧鄰損還核發使照。

她說，至今仍記得當時住在吳興街284巷住戶到處求助卻碰壁的困窘，包含找警察到場、打遍市府電話、寄信到市長信箱都未獲理會，因當時市府放任且拖延不處理，讓68戶住戶投訴無門，最後只有她站出來幫忙。

許淑華指出，回想起第1次進入當時幾名住戶的住家，親眼看到地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門，難以想像受災戶如何每天生活在害怕，最後陪著居民一起向建商抗議、找公部門協調、透過媒體發聲。

她說，但基泰建設卻毫無誠意，北市建管處更無視鄰損未完成協調就發使照，所以才會變成在議會質詢時，質詢當時市長並要求承諾妥善處理住戶困境。基泰建設最後以房屋損害程度不同，發給68住戶每戶新台幣6萬元至50萬元賠償金額。許淑華認為金額根本不多。

她建議蔣萬安，針對基泰建設工地週邊房屋的安全與損害鑑定要負全責，不能只做傾斜鑑定，要求基泰建設全額負擔受災戶安置租金及後續重建資金，檢討市府對鄰損認定流程及規則，希望蔣萬安處理相關政策時，永遠要把9年前市民無助與眼淚放在心裡。

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