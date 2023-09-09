基泰被爆凌晨悄刪Google Maps資訊 網見一串數字怒洗版臉書
台北市大直建案「基泰大直」因施工不當，造成7棟民宅塌陷、傾斜，連帶影響附近道路和學校操場龜裂，緊急撤離居民，引發熱議。建商基泰建設雖在8日發聲明道歉，有網友發現基泰在道歉前疑似刪除Google Maps上基泰大直的地標資訊，讓網友無法在底下評論。
在事發當日從Google Maps上仍可搜尋到基泰大直地址等資訊，僅營業狀態顯示「暫時停業」，隨後地標卻突然消失，剩一行經緯度符號及數字，此舉讓網友懷疑基泰是想消除網路罵聲。
有網友截圖在基泰大直的臉書批「貴公司真的是俗X，出事了趕快把地標刪掉，不敢讓人家評論，公關部要加薪了喔」，還有許多網友開酸「立意良好的建商，蓋一棟直接附近一起都更，佛心來著」、「您好，想了解地下室」、「想了解怎麼賠償」、「請問二樓買完多久會成一樓」，除此之外，網友還在Google Maps「回填」基泰大直地標資訊，並附上塌陷照。
基泰建設發布聲明表示，第一時間已經停工並進行相關措施，包括安頓受損戶住宿，並整晚進行灌漿穩定工地，防止災害擴大，慶幸並無人員傷亡。對於此次意外「本公司就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置」，相關災損、保險理賠金額尚待評估中，務必保障受損戶權益。
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